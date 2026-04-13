Ucrania cesa funciones de Victoria Yakimova como cónsul honoraria en República Dominicana

Victoria Yakimova posando frente a la cámara en una imagen que ha circulado en medios británicos al reseñar su pasado como modelo. ( ARCHIVO )

El Gobierno de Ucrania puso fin a las funciones de la ciudadana Victoria Yakimova como cónsul honoraria en la provincia La Romana, según informó a Diario Libre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

De acuerdo con la Cancillería, la decisión fue comunicada el pasado 5 de abril de 2026 a través de una "nota verbal" remitida por la Embajada de Ucrania en Cuba, misión desde la cual ese país tiene concurrencia para la República Dominicana, en la que se notificó oficialmente el cese de sus funciones.

Yakimova había sido acreditada recientemente en el cargo, el 5 de febrero de este mismo año, cuando recibió el exequatur y su carnet por parte de las autoridades dominicanas, lo que le autorizaba a ejercer funciones consulares en el territorio nacional.

Recibió críticas tras su designación

Su designación había generado atención mediática semanas antes, debido a su trayectoria profesional y su reciente incursión en funciones diplomáticas.

Yakimova, de origen ucraniano, es empresaria y reside en el país desde el 2014, además de haber desarrollado una carrera previa como modelo, aspecto que fue ampliamente reseñado por medios internacionales.

Incluso, su nombramiento coincidió con la apertura del Consulado Honorario de Ucrania en La Romana, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, así como promover el intercambio turístico y comercial entre ambos países.

Pese a las críticas centradas en su pasado mediático, Yakimova defendió su trayectoria y su rol como cónsul honoraria, destacando que este tipo de funciones no son remuneradas y suelen ser financiadas con recursos propios.

Hasta el momento, el Mirex no ha ofrecido detalles sobre las razones del cese de funciones.