Recuperan cuerpos sin vida de un niño y un hombre desaparecidos tras inundaciones

Miembros de la Defensa Civil mientras realizan la labor de rescate en el río Camú. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil informó este martes que fueron recuperados los cuerpos sin vida de un niño de tres años y un hombre de 32, quienes habían sido arrastrados por la corriente del río Camú en medio de las intensas lluvias que han afectado varias zonas del país en los últimos días.

De acuerdo con datos ofrecidos por la institución a Diario Libre, el menor, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado, fue localizado en el distrito municipal de Montellano, provincia Puerto Plata.

El organismo explicó que el hallazgo del infante se produjo en el mismo afluente donde desapareció, durante un operativo de búsqueda realizado en conjunto con miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

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Acciones de la Defensa Civil y autoridades

Mientras tanto, en el sector Los Corozos, del municipio Pedro Brand, equipos de la Defensa Civil de la Regional Ozama, con apoyo de brigadas de Pedro Brand y Los Alcarrizos, recuperaron el cuerpo de Salvador Mejía, de 32 años.

Mejía había sido arrastrado por las aguas del río Haina, cuyo cadáver fue encontrado a varios metros del lugar donde fue visto por última vez.