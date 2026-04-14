Recuperan cuerpos sin vida de un niño y un hombre desaparecidos tras inundaciones
Los cuerpos recuperados pertenecen a un niño desaparecido desde el sábado y un hombre de 32 años que habían sido arrastrados por las lluvias
La Defensa Civil informó este martes que fueron recuperados los cuerpos sin vida de un niño de tres años y un hombre de 32, quienes habían sido arrastrados por la corriente del río Camú en medio de las intensas lluvias que han afectado varias zonas del país en los últimos días.
De acuerdo con datos ofrecidos por la institución a Diario Libre, el menor, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado, fue localizado en el distrito municipal de Montellano, provincia Puerto Plata.
El organismo explicó que el hallazgo del infante se produjo en el mismo afluente donde desapareció, durante un operativo de búsqueda realizado en conjunto con miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
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Acciones de la Defensa Civil y autoridades
Mientras tanto, en el sector Los Corozos, del municipio Pedro Brand, equipos de la Defensa Civil de la Regional Ozama, con apoyo de brigadas de Pedro Brand y Los Alcarrizos, recuperaron el cuerpo de Salvador Mejía, de 32 años.
Mejía había sido arrastrado por las aguas del río Haina, cuyo cadáver fue encontrado a varios metros del lugar donde fue visto por última vez.
- Ambos cuerpos fueron entregados a las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público para los fines correspondientes.