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Defensa Civil inundaciones
Defensa Civil inundaciones

"No cruces ríos o calles inundadas en tu vehículo": la exhortación de la Defensa Civil por las lluvias

La institución exhorta a la ciudadanía a priorizar su seguridad y la de sus seres queridos ante las lluvias y posibles inundaciones

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    No cruces ríos o calles inundadas en tu vehículo: la exhortación de la Defensa Civil por las lluvias
    Charco de agua en el bulevar Juan Bosch próximo al Mirador del Norte. ((DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO))

    Ante las lluvias registradas en los últimos días, la Defensa Civil hizo este martes un llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos, cañadas o calles inundadas, ni en vehículos ni a pie, por el peligro que esto representa.

    "Aunque parezca seguro, la corriente puede ser más fuerte de lo que imaginas y arrastrar tu vehículo en segundos", destacó el organismo a través de una publicación en sus redes sociales.

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    Video de advertencia

    Para ilustrar la situación, la Defensa Civil también difundió un video en el que se observa a un conductor cuando intenta cruzar un río con corriente en su vehículo.

    Al adentrarse, la fuerza del agua comienza a arrastrar el automóvil. Una persona se acerca con la intención de ayudar, pero al percatarse de la intensidad de la corriente se retira rápidamente, mientras otras personas en los alrededores le gritan: "¡Salgan del vehículo!".

    • "Desde la Defensa Civil RD te exhortamos a no arriesgar tu vida ni la de los tuyos", añadió la institución.
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