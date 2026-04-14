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Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

Vigilancia con drones facilita detención de 28 haitianos sin documentos en Dajabón

Durante la operación, se interceptaron dos grupos de haitianos indocumentados, uno de 19 personas y otro de 9, incluyendo un menor de edad.

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    Vigilancia con drones facilita detención de 28 haitianos sin documentos en Dajabón
    Fotografía cedida por el Ejército Dominicano de los haitianos indocumentados que fueron detenidos en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este martes que, con el apoyo de unidades de drones y de una patrulla terrestre, fueron detenidos 28 haitianos sin documentos para permanecer en territorio dominicano, durante una operación realizada en la provincia fronteriza de Dajabón.

    Según lo informado por la institución, los miembros del 10mo. Batallón de Infantería interceptaron a los extranjeros en la zona conocida como la finca de Nene Checo.

    •  Durante una primera intervención, fueron detenidos 19 nacionales haitianos, 18 hombres y una mujer.
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    Procedimiento legal tras las detenciones

    El ERD señala que, posteriormente fue interceptado un segundo grupo de 9 extranjeros, entre ellos seis hombres, dos mujeres y un menor de edad.

    Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM), para los procesos legales correspondientes.

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