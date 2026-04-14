Director de Migración dice que al año realizan 26 millones de transacciones de control migratorio

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó este martes los principales logros alcanzados por la institución al conmemorarse el 87 aniversario de su creación. Dijo que en la actualidad, realiza 26 millones de transacciones de control migratorio al año a través de aeropuertos, puertos y fronteras terrestres del país.

La entidad es la encargada de gestionar las entradas y salidas de personas al país por los aeropuertos, puertos y la frontera.

El titular de Migración subrayó la transformación que ha experimentado la entidad desde su fundación, pasando de manejar un flujo reducido de personas a gestionar actualmente un volumen significativo de movilidad internacional.

"Anualmente, solo a través de las entradas formales por aeropuertos, puertos y fronteras terrestres, registramos cerca de 26 millones de transacciones de control migratorio", expresó en un video difundido a través de las redes sociales de la entidad.

La entidad canceló las actividades que realizaría este martes por su aniversario, debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en el país por la incidencia de una vaguada.

Sistemas de control migratorio

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de los sistemas de control migratorio, especialmente en la gestión de la inmigración irregular, uno de los principales retos actuales. Indicó que durante el último año fueron deportados cerca de 370 mil extranjeros en condición irregular, como parte de las acciones para garantizar el orden y la seguridad en el territorio nacional.

"Nos ha llevado a gestionar un sistema de control migratorio para contrarrestar el flujo de inmigrantes irregulares que llega al país", afirmó Lee Ballester.

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El director también valoró el esfuerzo y la vocación de servicio del personal de la institución, señalando que estos han sido clave en el posicionamiento y fortalecimiento de la DGM a lo largo de los años.

El funcionario agradeció además el respaldo del presidente Luis Abinader, así como de diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Interior y Policía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República.

Finalmente, reiteró el compromiso de la Dirección General de Migración de continuar trabajando en favor de la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana, en consonancia con los desafíos actuales en materia migratoria.