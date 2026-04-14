Fallece Venecia Guerrero de Báez, madre de José Báez Guerrero

El abogado, periodista y escritor José Báez Guerrero. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este martes la señora Venecia Guerrero de Báez, madre del abogado, periodista y escritor José Báez Guerrero. Tenía 88 años.

A la señora Guerrero de Báez, le sobreviven sus hijos: José y Patricia, Fernando y Nancy. Además de sus nietos, Manuel, Sofía y Enrique; Cristina e Isaías, Fernando, Víctor José y Maricarmen; y los bisnietos Fernando, Nicholas, Gonzalo Enrique, Manuel Alejandro, Mateo, Gael, Sienna y Micaela.

Sus familiares agradecieron a Dios por su larga vida.

Velatorio y sepelio

La familia informó que el velatorio será este miércoles 15 de abril de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.

Habrá una misa antes del sepelio, que será a las 3 de la tarde en el Cementerio Cristo Redentor.