×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
José Báez Guerrero
José Báez Guerrero

Fallece Venecia Guerrero de Báez, madre de José Báez Guerrero

El velatorio será este miércoles en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln

    Expandir imagen
    Fallece Venecia Guerrero de Báez, madre de José Báez Guerrero
    El abogado, periodista y escritor José Báez Guerrero. (FUENTE EXTERNA)

    Falleció este martes la señora Venecia Guerrero de Báez, madre del abogado, periodista y escritor José Báez Guerrero. Tenía 88 años

    A la señora Guerrero de Báez, le sobreviven sus hijos: José y Patricia, Fernando y Nancy. Además de sus nietos, Manuel, Sofía y Enrique; Cristina e Isaías, Fernando, Víctor José y Maricarmen; y los bisnietos Fernando, Nicholas, Gonzalo Enrique, Manuel Alejandro, Mateo, Gael, Sienna y Micaela.

    Sus familiares agradecieron a Dios por su larga vida

    Velatorio y sepelio

    La familia informó que el velatorio será este miércoles 15 de abril de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional. 

    Habrá una misa antes del sepelio, que será a las 3 de la tarde en el Cementerio Cristo Redentor.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.