Fallece Venecia Guerrero de Báez, madre de José Báez Guerrero
El velatorio será este miércoles en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln
Falleció este martes la señora Venecia Guerrero de Báez, madre del abogado, periodista y escritor José Báez Guerrero. Tenía 88 años.
A la señora Guerrero de Báez, le sobreviven sus hijos: José y Patricia, Fernando y Nancy. Además de sus nietos, Manuel, Sofía y Enrique; Cristina e Isaías, Fernando, Víctor José y Maricarmen; y los bisnietos Fernando, Nicholas, Gonzalo Enrique, Manuel Alejandro, Mateo, Gael, Sienna y Micaela.
Sus familiares agradecieron a Dios por su larga vida.
Velatorio y sepelio
La familia informó que el velatorio será este miércoles 15 de abril de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.
Habrá una misa antes del sepelio, que será a las 3 de la tarde en el Cementerio Cristo Redentor.