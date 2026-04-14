Aviones, yates, apartamentos de lujo y joyas en subasta de bienes incautados en RD

Esta aeronave estará en la primera subasta de bienes incautados que realiza el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) anunció este martes la realización de su primera subasta pública de bienes, en cumplimiento de la Ley 60-23, como parte de la gestión de activos decomisados a favor del Estado.

La institución informó que en esta convocatoria se pondrá a disposición del público una amplia gama de bienes, entre ellos apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarra.

Incabide destacó que se trata de un "hito en la administración de bienes incautados" por la comisión de delitos graves como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/fce15b66-9927-490b-8a66-a1d7e8b1b901-a07d729d.jpg Apartamentos en esta torre serán subastado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/892bc3b3-6e56-4803-a2d4-154af7468580-2e787cbd.jpg Esta carro BMW será subastado. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

El director ejecutivo del organismo, Manuel Oviedo Estrada, afirmó que el proceso representa una oportunidad de participación abierta para la ciudadanía.

“Estamos abriendo las puertas para que cualquier dominicano, desde un emprendedor hasta una familia, pueda participar con total confianza. No solo estamos subastando activos; estamos transformando bienes recuperados en recursos útiles para el desarrollo del Estado, bajo un proceso donde la transparencia es el único protagonista”, expresó.

Bienes legales

La entidad explicó que cada activo ha sido sometido al rigor legal establecido en la Ley 60-23, sobre Bienes Incautados, garantizando a los adjudicatarios documentación en regla y libre de gravámenes. Asimismo, señaló que los fondos recaudados serán destinados a fortalecer programas de prevención y resarcimiento social.

Pasos para participar en la subasta

Para participar, los interesados deberán completar su registro hasta el viernes 1 de mayo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la sede central del Incabide, ubicada en la calle F #5, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo. El derecho a participar tiene un costo de cinco mil pesos.

En adición al monto de inscripción, las personas interesadas en adquirir inmuebles deberán abonar el 10% del monto del precio fijado a los bienes a subastar para la primera puja (el 10% deberá pagarse por cada inmueble o por cada mueble que exceda de cinco millones de pesos -5,000,000 millones de pesos- en caso de que se inscriba por más de un inmueble).

La subasta se celebrará el miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El pliego de condiciones y el catálogo de bienes están disponibles en el portal oficial incabide.gob.do.

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