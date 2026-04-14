Obispo Castro Marte pide apoyar la convocatoria a diálogo del Gobierno por crisis global

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, emitió un mensaje en el que exhortó al pueblo y al liderazgo político a unirse a la convocatoria del presidente Luis Abinader a un diálogo nacional, en busca de consensos que permitan enfrentar las distintas problemáticas que vive el país por la crisis global provocada por la guerra en Irán.

A través de un mensaje publicado ayer lunes en su cuenta de X, Castro Marte expresó: "Propicia es la ocasión para hacer un llamado a todo el pueblo a unirnos a la convocatoria del presidente Abinader, así como al liderazgo político, a reunirse en un diálogo nacional donde aflore el consenso para buscar soluciones a las diferentes problemáticas que vive el país".

Asimismo, señaló que es necesario promover una lluvia de ideas y construir una agenda de nación en medio de la actual crisis geopolítica mundial.

"El momento actual requiere la unidad y la madurez de todos los líderes, sin importar banderías políticas. Se hace impostergable crear una agenda de nación a favor del bien común", agregó.

Los intereses de todos

Sostuvo que los intereses del país están por encima de los particulares. "En estos tiempos, en que el mundo atraviesa grandes conflictos, es necesario un diálogo sincero en el que prevalezcan la austeridad, la prudencia y la equidad en favor de todos los dominicanos", manifestó.

Propicia es la ocasión para hacer un llamado a todo el pueblo a unirnos a la convocatoria del presidente Abinader, al liderazgo político a reunirse en un diálogo nacional donde aflore el consenso para buscar soluciones a las diferentes problemáticas que vive el país. Es necesario... — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) April 13, 2026