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robo de motocicletas
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La Policía Nacional desmantela en Santiago un centro de acopio de motocicletas robadas

La intervención se realizó tras una denuncia de robo y llevó a la incautación de varias motocicletas y piezas

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    La Policía Nacional desmantela en Santiago un centro de acopio de motocicletas robadas
    Motocicletas que fueron recuperadas por la Policía Nacional en un presunto centro de acopio. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este martes que desmanteló un presunto centro de acopio de motocicletas robadas y recuperó un vehículo reportado como sustraído, durante un operativo realizado en Santiago por agentes del área de Recuperación de Vehículos Robados.

    La intervención se produjo, de acuerdo a la entidad, tras el seguimiento a una denuncia interpuesta el pasado 9 de abril por un ciudadano, quien reportó el robo de una motocicleta marca Gato, modelo CG200, color blanco, año 2025, junto a otras pertenencias.

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    Infografía
    Piezas recuepradas por la Policía Nacional en un presunto centro de acopio de motocicletas robadas (FUENTE EXTERNA)

    "Como resultado de las labores de inteligencia, la motocicleta fue recuperada y entregada de manera voluntaria por un hombre, quien fue detenido para fines de investigación. El individuo declaró ser hermano del presunto autor del robo", refirió en una nota de prensa.

    Durante el operativo, llevado a cabo en una residencia del sector Matanza, en la zona sur de la ciudad, las autoridades ocuparon varias motocicletas de distintas marcas, así como piezas, motores y herramientas, presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.

    Detalles sobre las motocicletas y detenciones realizadas

    De acuerdo con el proceso de depuración, algunas de las motocicletas incautadas no figuran, hasta el momento, con denuncias de robo.

    • El detenido, que no fue identificado,  indicó que los objetos habrían sido dejados en el lugar por su hermano y otro individuo, por lo que las autoridades gestionan órdenes de arresto en su contra.
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