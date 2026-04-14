Decretos: Abinader autoriza la extradición de cuatro dominicanos a EE. UU. y Puerto Rico

Imagen ilustrativa de una extradición. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, autorizó este martes mediante decretos la extradición de cuatro dominicanos requeridos por las autoridades de Estados Unidos y Puerto Rico para responder por varios delitos que se les imputan.

De acuerdo a una nota de prensa, las medidas están contenidas en los decretos números 240-26, 241-26, 242-26 y 243-26.

Los dominicanos serán extraditados por cargos de presunto narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato, lavado de activos y distribución de material de explotación sexual infantil.

Los extraditables son: Frank Maiky Báez Guerrero, Carlos Manuel Martínez de León, Ruddy Cénit Then, alias Ruddy Cenitthen y Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias Miguel I. Miguel Jiménez, alias "Tico Tico".

Detalles de cada caso

Mediante el decreto 240-26, fue autorizada la entrega de Frank Maiky Báez Guerrero, solicitado por la justicia federal de Massachusetts por su presunta vinculación a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

El expediente de Báez Guerrero incluye cargos por distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de conspiración y uso de medios de comunicación para fines ilícitos.

Mientras que en el decreto 241-26, el Poder Ejecutivo dispuso la extradición de Carlos Manuel Martínez de León, reclamado por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida por 22 cargos relacionados con distribución de material de explotación sexual infantil.

A través del decreto 242-26, también se autorizó la entrega de Ruddy Cénit Then, alias Ruddy Cenitthen, requerido por la justicia del Distrito Sur de Nueva York por alegada asociación criminal para distribuir grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina, dos de las drogas sintéticas más perseguidas por las autoridades estadounidenses.

Mientras que el decreto 243-26 corresponde a Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias Miguel I. Miguel Jiménez, alias "Tico Tico", solicitado por autoridades judiciales de Puerto Rico para responder por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas.