El COE mantiene alerta amarilla en 14 provincias y el Gran Santo Domingo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta a 28 provincias y el Distrito Nacional debido a los efectos de una vaguada que continúa generando lluvias sobre el país.

Según el mapa de alerta emitido este 14 de abril a las 12:00 del mediodía, 19 provincias están en alerta amarilla y nueve en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla se concentran en el norte, noreste, centro y el Gran Santo Domingo, donde se prevé mayor acumulación de lluvias. En alerta verde se encuentran zonas del este y suroeste.

Recomendaciones para la población en zonas de riesgo

El COE indicó que las condiciones seguirán favorables para aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua, así como a no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.