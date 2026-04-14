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vaguada República Dominicana
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El COE mantiene alerta amarilla en 14 provincias y el Gran Santo Domingo

Con 19 provincias en alerta amarilla y 9 en alerta verde, el COE prevé **aguaceros** moderados a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, lo que podría generar **crecidas** de ríos y arroyos.

  • Omar Santana - Twitter
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El COE mantiene alerta amarilla en 14 provincias y el Gran Santo Domingo (FUENTE EXTERNA)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta a 28 provincias y el Distrito Nacional debido a los efectos de una vaguada que continúa generando lluvias sobre el país.

Según el mapa de alerta emitido este 14 de abril a las 12:00 del mediodía, 19 provincias están en alerta amarilla y nueve en alerta verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla se concentran en el norte, noreste, centro y el Gran Santo Domingo, donde se prevé mayor acumulación de lluvias. En alerta verde se encuentran zonas del este y suroeste.

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Recomendaciones para la población en zonas de riesgo

El COE indicó que las condiciones seguirán favorables para aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua, así como a no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

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Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.