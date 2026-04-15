Familias afectadas por inundaciones en Nuevo Amanecer y Puerto Plata reciben enseres del hogar

Una mujer carga un artículo del hogar en un motor. Los enseres fueron entregados por la DASAC a los afectados por las inundaciones provocadas por las recientes lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

Comunitarios del sector Nuevo Amanecer, en el municipio de Los Alcarrizos, así como familias de la provincia de Puerto Plata afectadas por las recientes inundaciones, recibieron este miércoles enseres del hogar por parte de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), informó la entidad.

Dijo que desde tempranas horas, sus brigadas se desplegaron en ambas demarcaciones para entregar artículos esenciales a los damnificados, quienes perdieron gran parte de sus pertenencias tras el paso de las lluvias.

Agregó que solo se hizo entrega a las familias afectadas por las inundaciones y que fueron debidamente identificadas por un levantamiento previo que hizo la entidad

Enseres entregados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-55549-pm-59d15d58.jpeg Las personas acudieron en vehículos y a pie. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-55548-pm-057aba42.jpeg Colchones de los entregados. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En el barrio Nuevo Amanecer, ubicado en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, cientos de familias fueron beneficiadas con camas, neveras, estufas, lavadoras, televisores, juegos de sala y comedor, así como cilindros de gas, en respuesta a las necesidades expresadas por los comunitarios.

De igual forma, en la provincia de Puerto Plata, conocida como "La Novia del Atlántico", las autoridades iniciaron la distribución de ajuares a hogares impactados por las inundaciones, como parte de la segunda fase del protocolo de emergencia.

El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de asistir de manera oportuna a las familias afectadas, al tiempo que aseguró que los operativos continuarán hasta cubrir todas las necesidades identificadas.

Siguen entregando alimentos cocidos

Asimismo, la entidad mantiene de manera simultánea la entrega de alimentos cocidos y raciones crudas, junto a evaluaciones en las comunidades intervenidas, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales a los afectados.

Los comunitarios beneficiados expresaron su agradecimiento por la rápida intervención, que les permitirá recuperar condiciones básicas en sus hogares tras los daños ocasionados por las inundaciones.