El avión del infame caso "Air Cocaine" será subastado por más de RD$95 millones

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide) anunció la subasta pública de una aeronave vinculada a uno de los casos de narcotráfico más conocidos en República Dominicana: el denominado "Air Cocaine".

El avión, un Falcón Dassault 50, serie 190, del año 1988, matrícula F-GXMC, con precio base de 95,200,000 pesos, será ofertado el próximo 13 de mayo como parte de un conjunto de bienes decomisados por delitos como narcotráfico y lavado de activos.

El avión del caso "Air Cocaine"

En marzo de 2013, cuando las autoridades detectaron 26 maletas con cientos de paquetes de cocaína listas para ser enviadas a Francia.

En ese momento, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó la incautación de más de 680 paquetes del narcótico dentro del jet privado, que se preparaba para despegar hacia Europa.

El caso, que luego sería conocido como "Air Cocaine", involucró a pilotos franceses, tripulación y decenas de implicados, incluidos militares y civiles dominicanos. La Procuraduría General de la República ordenó el sometimiento de 35 personas, entre ellas oficiales de distintos rangos y ciudadanos extranjeros.

El procurador adjunto Carlos Castillo Díaz indicó entonces que se solicitaría prisión preventiva contra los imputados, señalando que la droga fue introducida a través del área VIP del aeropuerto. El destino del cargamento era Francia, con escala en las islas Azores.

La investigación, que se extendió por varios meses, también permitió documentar otros envíos de cocaína hacia Europa, principalmente a Francia y Holanda.

Documental en Netflix

El caso explotó mediáticamente. No solo por la cantidad de droga, sino por lo improbable del escenario. Un cargamento de ese tamaño, en un vuelo privado, desde uno de los principales destinos turísticos del Caribe hacia la Riviera francesa. La historia parecía escrita para el cine.

Debido a su relevancia e impacto, el gigante del streaming Netflix realizó un documental sobre el caso, el cual obtuvo mucha popularidad y se colocó entre los contenidos más vistos cuando se entrenó en junio de 2025. La producción se llamó "Air Cocaine".

Pero lo que vino después fue aún más complejo

Los acusados insistieron desde el inicio en su inocencia. Su argumento era simple: eran pilotos, no inspectores de equipaje. Aseguraban no tener conocimiento del contenido de las maletas. Esa línea de defensa abrió una grieta en el caso: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una tripulación en vuelos privados?

Sin embargo, en 2015, cuando el caso parecía encaminado a una condena definitiva en República Dominicana —donde los franceses recibieron sentencias de 20 años—, ocurrió un giro inesperado: los dos pilotos escaparon del país en una operación que incluyó el uso de lancha rápida y apoyo logístico desde Francia, que involucró además a figuras políticas de ese país.

Reaparecieron en Francia, fueron juzgados nuevamente y, años después, absueltos en apelación por falta de pruebas concluyentes sobre su conocimiento del cargamento.

Detalles de la subasta

El director ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, explicó que la subasta busca transformar bienes incautados en recursos para el Estado bajo un esquema de transparencia.

El evento se realizará el miércoles 13 de mayo, a las 8:00 a. m., en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la UASD.

Los interesados deberán registrarse antes del viernes 1 de mayo en la sede del Incabide, pagar 5,000 pesos por derecho a participación y, en el caso de la aeronave, depositar el 10 % del precio base como garantía para la puja.

Los fondos recaudados serán destinados a programas de prevención y resarcimiento social en el país.

La subasta reintroduce en el debate público uno de los expedientes más notorios del narcotráfico en República Dominicana, ahora desde la perspectiva de la gestión de bienes incautados.