El buque Kaluba, cuerpo del delito en el caso Maconi, también va a subasta

El barco Kaluba será subastado por el Incabie con un precio inicial de 8,000,000 de pesos. ( FUENTE EXTERNA )

El barco tanquero Kaluba, vinculado al decomiso de 1,570.41 kilos de cocaína en 2017, también será subastado por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) en mayo.

Aparece en la lista de bienes a subastar decomisados por casos de narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa b ajo la etiqueta Caso/Lote 100-Barco de 200 pies, con un precio inicial de ocho millones de pesos.

¿Cual es la historia detrás del barco Kaluba?

La embarcación Kaluba realizó viajes frecuentes a puertos del país transportando combustible. En diciembre de 2017 fue interceptada en alta mar cuando viajaba desde Aruba hacia Puerto Plata. Fue abordada e inspeccionada por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos a 200 millas náuticas de aguas internacionales, con 12 tripulantes a bordo y el alijo de la sustancia controlada procedente de Aruba.

El Kaluba fue trasladado a aguas nacionales y una vez en el puerto de Sans Souci, en Santo Domingo, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Departamento de Investigación de Tráfico y Consumo de Drogas del Distrito Nacional incautaron 75 sacos de nailon, dentro de los cuales fue encontrado el cargamento de la droga, que estaba escondida en compartimentos secretos del buque.

Embarcación Kaluba, vinculada al caso Maconi

En ese momento, la embarcación Kaluba se convirtió en el cuerpo del delito del caso Maconi. El nombre de la operación está relacionado a uno de los principales imputados, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), quien había sido extraditado hacia los Estados Unidos, vinculado a un caso de igual naturaleza en 2009.

Maconi fue apresado en un centro comercial de la avenida Gregorio Luperón esquina Gustavo Mejía Ricart, mientras que los imputados Dante Meraldo Medina y Dante Wilfredo Medina Ozuna (Dantico) se encontraban frente a una residencia, ubicada en la calle Padre Paule, Ensanche Ozama, al momento de su arresto.

Nacido en Barahona, Maconi era el brazo operativo de la estructura de narcotráfico de Quirino Ernesto Paulino Castillo y quien supuestamente movía la droga de los principales carteles colombianos, incluyendo al violento "Cartel del Norte del Valle". Además, en 1996 Maconi fue vinculado al tráfico de 963 kilos de cocaína, por los que el fallecido narcotraficante dominicano Florián Féliz fue condenado a 20 años.

Los 12 tripulantes de Kaluba también estuvieron vinculados al caso: el venezolano José Quijada Salazar; los colombianos Silvio Ibarra Vega y Manuel Escobar Bolaños; el cubano Pedro Betancourt Tabio; el nicaragüense Joel Ponce Ordoñez, el hondureño Marbin Lambert Harry; los dominicanos Salvador Gómez Cuevas, Rene Cuesta Feliz, Fermín Samboy Cuevas, Damerides Gómez Saldaña, Elvis Langomas Medina y Teurison Valenzuela Samboy.

Subastado como chatarra

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/subasta-a0f04a2a.jpg Captura de pantalla del catálogo de los bienes que serán subastados por el Incabide. (FUENTE EXTERNA)

En el catálogo, el barco Kaluba está puesto en subasta como chatarra, aunque en la descripción de su perfil, Incabide pone "nuevo" en la condición del artículo.

Los interesados en pujar por Kaluba deben estar dispuestos a comenzar con un precio inicial de ocho millones de pesos. La subasta pública, en la que también hay otros bienes incautados de casos de narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa, se hará el próximo 13 de mayo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El Incabide no brindó más información sobre la embarcación, que lleva al menos diez años incautada esperando su desembarque final.

Resultados del caso Maconi

Por el caso vinculado al barco Kaluba, Ernesto Guevara (Maconi) fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión en la cárcel de Najayo.

También fue condenado a 15 años de cárcel Carlos Julio Cuesta Feliz, mientras que a Dante Meraldo Medina, le impusieron una pena de 12 años de prisión. Maconi, Cuesta Feliz y Meraldo Medina, debieron pagar, además, una multa de un millón de pesos.

A José Quijada Salazar, Silvio Ibarra y Manuel Escobar Bolaños, los condenaron a 10 años de prisión por asociarse para cometer el crimen de tráfico internacional de drogas y el pago de una multa de 50,000 pesos cada uno.

El resto fue descargado debido a que el Ministerio Público no logró comprobar su acusación.