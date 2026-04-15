El COE reporta más de 30,500 desplazados por las fuertes lluvias de estos días en el país

Vista del puente colapsado en el municipio Montellano. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este miércoles que 30,500 personas han sido desplazadas y evacuadas de sus hogares, debido a las fuertes lluvias registradas durante esta semana en el país, provocadas por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada.

En su informe preliminar de situación número 5, el organismo detalló que 6,100 viviendas, una carretera y seis puentes han resultado afectados por el temporal, mientras que 28 comunidades permanecen incomunicadas.

Acueductos fuera de servicio

Debido a las precipitaciones, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó 38 acueductos fuera de servicio, lo que afecta a 544,181 usuarios en distintas localidades.

De su lado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que dos sistemas de abastecimiento de agua resultaron afectados por las crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

La entidad precisó que los sistemas Isa Mana y Duey se encuentran fuera de servicio, debido a alta turbidez del agua, fallas en la alimentación eléctrica, daños en paneles eléctricos y averías en motores eléctricos provocadas por inundaciones.

Según el informe preliminar, la avería en estos sistemas afecta a 404,978 usuarios del servicio de agua potable.

Desbordamientos e inundaciones

La Defensa Civil Dominicana reportó que en la provincia de La Vega el desbordamiento de una cañada afectó el tránsito en la carretera que comunica a Jarabacoa con el distrito municipal de Manabao.

Asimismo, las lluvias provocaron inundaciones urbanas en el paraje Los Dajaos.

En ese mismo municipio, la crecida de una cañada provocó que seis viviendas resultaran anegadas en la autopista Autopista Duarte, específicamente en el tramo de Guaco, aunque no se reportaron personas desplazadas por este incidente.

También se registraron inundaciones urbanas en los sectores Burende, urbanización Despradel, Los Framboyanes y Los Pomos, en la provincia La Vega.

De igual forma, la crecida del Río Verde provocó inundaciones urbanas en las comunidades Los Tres Pasos, El Callejón, Los Castillos y Los Gómez, según los reportes del organismo.

En tanto, en la provincia de La Romana se reportaron inundaciones en los sectores Savica, Quisqueya y la calle Los Síndicos.

Mientras que en la provincia Duarte, el desbordamiento del río Caño Azul dejó incomunicado el distrito municipal de Los Contreras, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades.