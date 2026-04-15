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Ministerio de Defensa recibe delegación de Kenia para fortalecer cooperación en seguridad

El ministro Carlos Antonio Fernández destacó la importancia de este tipo de iniciativas para promover una visión conjunta frente a amenazas cada vez más complejas

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    Ministerio de Defensa recibe delegación de Kenia para fortalecer cooperación en seguridad
    El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández, saludando a los integrantes de la delegación de Kenia. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Defensa recibió este miércoles a una delegación del Colegio de Defensa Nacional de Kenia, en el marco de una visita académica centrada en el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa.

    La institución -en una nota de prensa- explicó que  los visitantes participan en un curso sobre Seguridad Nacional y Estrategia, dirigido a altos mandos militares, funcionarios públicos y representantes de países aliados, con énfasis en los desafíos actuales en los ámbitos estratégico, institucional y operativo.

    • Durante el encuentro, el ministro Carlos Antonio Fernández destacó la importancia de este tipo de iniciativas para consolidar vínculos, compartir buenas prácticas y promover una visión conjunta frente a amenazas cada vez más complejas.
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    Miembros de la delegación de Kenia observan material bélico del país. (FUENTE EXTERNA)

    Como parte de la agenda, la delegación conoció las capacidades del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las Fuerzas Armadas, clave en la gestión y respuesta ante riesgos multidimensionales.

    • También observó los vehículos blindados "Furia", desarrollados por la industria militar dominicana, como muestra del proceso de modernización de las capacidades de defensa.

    La visita incluyó un recorrido por la Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez" (UNADE), donde se abordaron temas de formación estratégica y desarrollo del capital humano.

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    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)
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