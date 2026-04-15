Quico Tabar saluda decreto que reactiva el Plan de Regularización de Bancas de Lotería

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo -Quico- Tabar, saludó este miércoles la decisión del presidente Luis Abinader de reactivar el Plan de Regularización de Bancas de Lotería, apuestas deportivas y demás juegos de azar, y dijo que asume "con firmeza" la responsabilidad de coordinar y encargarse del proceso establecido en el decreto número 197-26.

Tabar manifestó que acepta el reto de encabezar, de manera transitoria, la coordinación operativa, administrativa y de seguimiento del proceso de regularización, tal como establece la disposición presidencial.

El titular de la lotería informó que en los próximos días convocará a los representantes del consejo de seguimiento señalados en el decreto, para que se involucren de manera activa en esta nueva etapa.

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Fortalecimiento de la fiscalización

Así mismo, Tabar valoró el fortalecimiento del rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dentro del proceso, así como la incorporación de Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (Ogtic).

Mediante una nota de prensa, consideró que la participación de estas instituciones permitirá robustecer la verificación del cumplimiento tributario, el respaldo a las labores de fiscalización y mayor control a través de las tecnologías.

Transparencia El funcionario advirtió que propondrá la implementación de cambios estructurales necesarios para agilizar los procesos administrativos y fortalecer la transparencia del sector.Objetivos del Plan de Regularización

Objetivos del Plan de Regularización

Enfatizó que la prioridad de su coordinación será culminar el proceso de depuración y formalización de las bancas de lotería, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar, así como propiciar un ambiente de respeto y armonía frente a la sociedad dominicana.

Sobre el decreto

Mediante el decreto 197-16, de fecha 26 de marzo de 2025, pero dado a conocer hoy, el Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el objetivo de culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector.

La decisión se produce ante el alto volumen de solicitudes pendientes de regularización, luego de agotarse los plazos concedidos en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Hacienda y Economía, para que estos negocios se adecuaran a las disposiciones legales y tributarias vigentes.