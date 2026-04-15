El Poder Ejecutivo reactiva el plan para regular las bancas de lotería

En el país hay aproximadamente una banca de lotería o de apuestas deportivas por cada 328 habitantes. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Luego de más de cuatro años, el Poder Ejecutivo reactivó, con el decreto 197-26, el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el objetivo de culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector.

La decisión se produce como respuesta al alto volumen de solicitudes pendientes de regularización, luego de agotarse los plazos concedidos en 2022 por el Ministerio de Hacienda.

La finalidad de este programa es que esos negocios se adecúen a las normas legales y tributarias vigentes.

La disposición, firmada el 26 de marzo de 2026, fortalece la participación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el proceso, al asumir la verificación del cumplimiento tributario de los operadores, la incorporación provisional de los establecimientos al régimen fiscal y el respaldo a los procesos de fiscalización y control.

Asimismo, reorganiza el Consejo Consultivo para el seguimiento del Plan de Regularización, integrando a los actores involucrados en la industria del juego junto a la supervisión estatal.

Nueva composición

El organismo estará conformado por un representante del Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), el administrador de la Lotería Nacional, dos miembros de su Consejo Consultivo, un delegado de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), un representante de los concesionarios, uno de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, otro de la Comisión Hípica Nacional, un representante de la Asociación de Casinos de Juegos y el obispo coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

Plan de regularización de bancas

Más de 93,000 bancas de lotería, puntos de venta y/o concesionarias en la República Dominicana se inscribieron voluntariamente para ser regularizadas como parte de la estrategia del Gobierno, iniciada el 9 de febrero de 2022 mediante la emisión del decreto 63-22, en respuesta a la expansión de este modelo de negocio y su impacto en la economía nacional.

Las registradas

De acuerdo con datos de Hacienda, actualizados al 27 de abril de 2023, se registraron 30,931 bancas de lotería y 62,605 acogidas sin oposición.