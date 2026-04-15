RD y Surinam fortalecen vínculos; expresan preocupación por crisis en Haití

El canciller Roberto Álvarez junto a su homólogo de Surinam, Melvin Bouva, durante la firma de una declaración conjunta. ( FUENTE EXTERNA )

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, recibió a su homólogo de Surinam, Melvin Bouva, con quien firmó una declaración conjunta para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en áreas clave.

En la declaración, los cancilleres firmaron resaltaron el buen estado de las relaciones diplomáticas entre los dos países, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y el fortalecimiento del multilateralismo como base para el desarrollo sostenible.

También manifestaron su preocupación por la crisis que afecta a Haití, destacando la necesidad de su estabilización para garantizar la seguridad regional.

En ese sentido, hicieron un llamado a la comunidad internacional para intensificar los esfuerzos en busca de una solución integral y duradera.

Asimismo, coincidieron en la importancia de impulsar la cooperación en sectores como turismo, comercio, educación, inversión, conectividad, energía y cambio climático.

También plantearon iniciativas de formación y programas de pasantías, con especial énfasis en el desarrollo del sector turístico.

Ambas delegaciones destacaron además el papel clave del desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de empleos y la reducción de la pobreza.

En ese contexto, promovieron la inversión privada en áreas como turismo, infraestructura y producción agrícola.

El encuentro contó con la participación de funcionarios de alto nivel de ambos países, quienes acompañaron a los cancilleres en esta jornada orientada a consolidar una agenda común de cooperación.

La delegación dominicana estuvo integrada, junto al canciller Roberto Álvarez, por los viceministros Francisco Caraballo, Rubén Silié y Opinio Díaz; el director de Relaciones con América Latina, embajador José Tomás Ares; el embajador dominicano en Guyana, concurrente para Surinam, Ernesto Torres; el director Jurídico, Boni Guerrero; y el director de Cooperación, Carlos Hernández.

La representación de Surinam, estuvo integrada por el ministro de Transporte, Comunicación y Turismo, Raymond Landveld; la asesora principal del canciller, embajadora Yldiz D. Pollack-Beighle; el jefe de la División de América en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Alonso Blom; la subdirectora de Turismo del Ministerio de Transporte, Comunicación y Turismo, Monique Pomba; la oficial superior del Programa de Exportación en la Agencia de Inversiones y Comercio de Surinam (SITA), Jasmine S. S. Wijngaarde-Lijkwan; y el oficial superior de protocolo, Brian Kempes.