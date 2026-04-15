Motocicletas y celulares, los bienes más robados en el país

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este miércoles que los celulares y las motocicletas representan la mayoría de los bienes robados en el país.

Asimismo, destacó la alta incidencia de este tipo de vehículo en hechos delictivos y accidentes de tránsito.

La magistrada indicó que más del 92 % de los vehículos sustraídos en la República Dominicana corresponden a motocicletas. Asimismo, señaló que en más del 80 % de los atracos se utiliza este tipo de vehículo.

En ese contexto, la procuradora explicó que las motocicletas presentan indicadores preocupantes no solo en materia de criminalidad, sino también en seguridad vial. Precisó que más del 73 % de las muertes por accidentes de tránsito en el país involucran el uso de motocicletas.

Reynoso ofreció estas declaraciones al pronunciar la conferencia magistral "Anatomía del crimen y la violencia en RD: radiografía para una transformación necesaria", durante el Foro Crimen, Seguridad y Violencia.

Acciones contra los mercados criminales

Además, informó que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, está impulsando investigaciones enfocadas en los mercados criminales, en lugar de abordar los casos de manera individual.

"Porque estos son robos de mercados criminales. Quiere decir, que tienen un destino más allá del que los sustrae y toda una estructura; entonces, dijimos vamos a ir sobre los mercados criminales" Yeni Berenice Reynoso Procuradora general de la República “

La procuradora también subrayó que la seguridad vial no debe analizarse de forma aislada de la seguridad ciudadana, al considerarla un eje fundamental dentro de la problemática general.