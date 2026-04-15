¿Qué ha pasado con el Sistema Nacional de Alertas?

En septiembre de 2025, el Gobierno dominicano realizó la primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas, una herramienta concebida para emitir mensajes de emergencia de forma masiva a los celulares de la población, con el objetivo de resguardar vidas humanas ante fenómenos extremos o en la búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, durante las lluvias registradas en varias demarcaciones del país no se emitieron alertas, sobre todo en las zonas impactadas por inundaciones. Diario Libre consultó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sobre por qué no se emitió la notificación y el estatus actual del proyecto.

Personal del COE, entidad que gestiona el régimen de emergencias y desastres, explicó que el sistema está siendo desarrollado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Interior y Policía.

En tanto que Álvaro Nadal, coordinador técnico de la Dirección Ejecutiva del Indotel, sostuvo que, aunque la institución estuvo involucrada en el inicio y financiamiento del sistema, la implementación final está bajo la responsabilidad del Sistema 9-1-1 y el Ministerio de Interior y Policía, particularmente en lo relativo al canal por donde se enviarán las alertas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/09092025-prueba-sistema-nacional-de-alertas-dare-collado23-33aa1f1d.jpg La vicepresidenta Raquel Peña encabeza prueba del Sistema Nacional de Alertas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"A pesar de que el Indotel ha estado muy activamente involucrado en esto, nosotros ni generamos alertas ni operamos sistemas de alerta. Somos reguladores. Como esta es una herramienta que utiliza múltiples sistemas de telecomunicaciones del país, nos aseguramos de que todo el apoyo esté disponible para las empresas que lo implementarán", indicó.

Agregó que la emisión de alertas por las lluvias no es una decisión del organismo. "Con respecto al tema de las lluvias, habría que hablar con los representantes del COE", señaló.

Nadal aclaró que el sistema no está completamente implementado y que el COE no cuenta con una herramienta para enviar alertas de forma directa, sino que debe hacerlo a través de Claro Dominicana, que fue la primera empresa en adecuar sus sistemas a la tecnología Cell Broadcast (CB), que permite el envío inmediato de notificaciones.

Indicó que se trabaja para que el organismo de emergencia cuente con una plataforma que permita el envío directo de las notificaciones. Agregó que pese a las limitaciones actuales, el COE tiene acceso al sistema para enviar las alertas.

Catálogo de alertas

Explicó que se estima que el sistema esté implementado antes de la temporada ciclónica de este año. "Nosotros, como Indotel, sí estamos trabajando con el COE en todo lo relacionado con los catálogos de alertas, porque hay que entender que existen alertas de todo tipo: terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, inundaciones y huracanes. Además, accidentes de tipo industrial. Es un catálogo largo y se está dando prioridad a los eventos más comunes, como los hidrometeorológicos", indicó.

El funcionario aclaró que las alertas de este tipo se envían bajo protocolos técnicos basados en métricas como los niveles de lluvia o la velocidad del viento.

También destacó que el sistema de alertas no se limita al envío de mensajes a celulares, sino que forma parte de un conjunto más amplio de protocolos de respuesta, que incluyen el abordaje con los medios de comunicación, canales digitales y acciones de los equipos de emergencia.

Inclusión de otras telefónicas

Explicó que las demás empresas telefónicas realizan trabajos para integrarse al Sistema Nacional de Alertas. Agregó que las compañías que deseen proveer servicios móviles en el país deberán integrarse al sistema.

Búsqueda de personas

Otro régimen de alertas incluye la seguridad ciudadana, coordinada por el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema 9-1-1, y está orientado a la búsqueda de personas desaparecidas.

En este apartado se incluyen la Alerta Amber (niños), la Alerta Rosa (mujeres en riesgo), la Alerta Azul (personas con discapacidad) y la Alerta Silver (adultos mayores).

Sobre su funcionamiento, las autoridades informaron que el sistema parte de una denuncia presentada en un destacamento policial, el Ministerio Público o mediante una llamada al 9-1-1.

Agregaron que, a partir de ese momento, se activa un protocolo que articula a las autoridades: el Sistema 9-1-1 coordina la información; la Policía Nacional despliega sus equipos en el terreno, brinda acompañamiento a las familias, realiza la coordinación internacional y establece el régimen de consecuencias judiciales en caso de que medie una acción criminal.

Alertas emitidas previamente

El representante de Indotel indicó que, tras la prueba técnica desarrollada en septiembre pasado, se emitieron otras alertas, como la enviada durante un simulacro en noviembre, que generó lecciones aprendidas sobre el sistema. "También tuvimos una alerta de persona desaparecida que se hizo en Puerto Plata de la niña (Brianna Genao) y ahí se hizo una alerta regionalizada y después otra denominada persistente que es una alerta que se mantiene durante una cantidad de tiempo con un cierto nivel de repetición", explicó. En el marco de un acuerdo entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y el Sistema 9-1-1, el Indotel destinó más de 900,000 dólares para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el sistema. La iniciativa cuenta con el respaldo de otras instituciones, incluida la Policía Nacional, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) y la Embajada de los Estados Unidos.