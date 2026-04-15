Desde Boca Chica hasta Punta Cana: los precios de la subastas del Incabide

Un apartamento en la Torre Pedro Henríquez Ureña, ubicada en el sector La Esperilla, Distrito Nacional, es una de las propiedades destacadas en las subastas del Incabide. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) anunció la realización de su primera subasta pública de bienes, en cumplimiento de la Ley 60-23, con una oferta que incluye desde apartamentos y casas hasta aeronaves y relojes de lujo.

La subasta, que se celebrará el miércoles 13 de mayo a las 8:00 de la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pone a disposición del público activos decomisados en procesos vinculados a narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa.

Los precios

Entre los inmuebles destacan apartamentos en Boca Chica desde 3,850,000 pesos, así como unidades en zonas exclusivas del Distrito Nacional. En La Esperilla figura un apartamento en la Torre Pedro Henríquez Ureña valorado en 52 millones de pesos, mientras que en sectores como Piantini, Naco y El Millón hay propiedades entre 6,700,000 y 39,900,000 pesos.

También se incluyen apartamentos en Bella Vista Sur, Renacimiento, Gascue y Serrallés, con precios que alcanzan los 16 millones de pesos, además de opciones en zonas turísticas como Bayahíbe y Guayacanes, con valores entre 6,250,000 y 20,600,000 pesos.

En el renglón de casas, hay una propiedad en La Romana por 31,750,000 pesos y otras en Santo Domingo que van desde 3,000,000 hasta 32,100,000 pesos, distribuidas en sectores como El Millón, Arroyo Hondo, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este y Villa Mella. En Santiago se oferta una vivienda por 8,800,000 pesos.

La subasta incluye además solares en Baní desde 650,000 pesos, terrenos en Punta Cana y Cap Cana que superan los 25 millones, y una propiedad en Jarabacoa valorada en 57,500,000 pesos. También figura un hotel en Barahona por 30,250,000 pesos, un local comercial en San Carlos y un apartamento tipo oficina en Ciudad Nueva.

En bienes muebles, se ofertan dos aeronaves, un Falcon valorado en 95,200,000 pesos y un Cessna en 18,300,000 de pesos. A esto se suman relojes de alta gama de marcas como Audemars Piguet, Rolex y Cartier, con precios entre 119,000 y 1,900,000 pesos, además de lotes de vehículos, piezas y una embarcación de 200 pies en condición de chatarra.

El director ejecutivo de Incabide, Manuel Oviedo Estrada, afirmó que el proceso busca abrir la participación a la ciudadanía bajo criterios de transparencia. Indicó que los bienes cuentan con respaldo legal y que los fondos serán destinados a programas de prevención y resarcimiento social.

Los interesados deberán registrarse hasta el viernes 1 de mayo en la sede del Incabide, en Arroyo Hondo Viejo, con un costo de inscripción de 5,000 pesos. Para bienes que superen los cinco millones de pesos, se exigirá un depósito del 10 % como garantía para la primera puja.