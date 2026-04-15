Los casos de seducción de menores en la República Dominicana continúan en aumento, poniendo en relieve un grave flagelo para la niñez que alcanzó las 2,306 denuncias en 2025.

A raíz de un reportaje de Diario Libre sobre el incremento de conductas tendentes al abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, llamó a los padres a supervisar a sus hijos, especialmente en el uso de dispositivos tecnológicos y en sus interacciones sociales.

El funcionario alertó sobre el auge del interés de los jóvenes por los juegos de azar y señaló que esta práctica puede sumergirlos en adicciones graves en el futuro, como la ludopatía.

En otro orden, advirtió sobre la alta propensión de los privados de libertad en los centros penitenciarios que padecen enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión y la diabetes, así como enfermedades de transmisión sexual.

—Los depredadores sexuales parecen estar cada vez más cerca de la niñez, ¿qué está ocurriendo?

Justamente el año pasado hicimos un congreso para niños, niñas y adolescentes, y significábamos eso que se había visto en las pinturas que habían presentado los niños y también en los diálogos que realizamos: una consulta de casi 14 mil niños que pudimos hacer a través de una plataforma.

El tema sexual, indiscutiblemente, afecta a nuestras niñeces, y nosotros, los que somos padres, tenemos que estar supervisando no solamente sus dispositivos, sino también la interacción.

Como el Estado dominicano tiene instituciones que están para velar por esto, nosotros, los padres, tenemos que alertar ante cualquier situación para que se proceda desde el punto de vista de la tecnología. Pero además, este esfuerzo también tiene que significar no solamente lo sexual, sino también el juego, porque otra de las situaciones que se nos han presentado en el Defensor del Pueblo, fruto de este trabajo que hicimos, es que además de lo sexual están en el juego de azar.

Esto es el inicio de una ludopatía desde la primera infancia, lo cual llama mucho la atención porque son ciudadanos que no van a poder insertarse de manera real en la sociedad dominicana.

Por lo tanto, el llamado no es solamente a las instituciones que corresponden, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, sino también a la sociedad, para que se involucre desde el punto de vista de la familia en lo que termina siendo la supervisión de nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente por lo sexual, sino también por la parte del juego de azar, que está impactando mucho a la población pobre de la República Dominicana.

—¿Cuál es la situación con estos menores y el tema de los juegos de azar?

Indiscutiblemente, el hecho de que los juegos se incentiven de alguna manera u otra, el azar como un mecanismo de satisfacción que genera endorfina, hace que el niño vea las bancas de apuestas y los juegos de azar, como pudiera ser la lotería, entre otros, o las apuestas en bancas deportivas, como un mecanismo de buscar dinero. Y el dinero se busca con educación y trabajo.

Ese elemento ha sido reforzado por el Defensor del Pueblo, no solamente por los artículos de la Constitución, sino por el esfuerzo que hacemos cada lunes dando clases en liceos de la República Dominicana y por el trabajo que hicimos con la Constitución Animada, a través de las diferentes estrategias que hemos diseñado.

—Los jóvenes están desafiando cada vez más a las autoridades en las escuelas. ¿Qué han observado ustedes?

Bueno, justamente en el día de ayer estaba dando clases en un centro educativo, en este caso en El Manguito, y uno de los aspectos que discutí con los jóvenes que estaban ahí era la mirada hacia la autoridad. Ciertamente, ha habido un desplazamiento del modelo de autoridad que no solamente se replica en el aula, sino también en el hogar, y es parte de una cultura de mucha violencia que nosotros hemos generado.

Es un llamado sociológico, porque lo decía también el Ministerio Público en sus estadísticas: casi el 70 % de la criminalidad en la República Dominicana es generada por la conflictividad. Por lo tanto, nuestra cultura se ha ido desplazando del diálogo a la confrontación, y eso es un llamado de atención que no solamente nos lo dice la Asociación Dominicana (ADP), sino también las estadísticas que se repiten cada año.

—En cuanto al tema de las cárceles, especialmente sobre la salud de los reclusos, ¿cómo avanza el sistema penitenciario?

Mira, el sistema penitenciario de la República Dominicana involucionó, y eso es sabido: de los dos modelos penitenciarios que se diseñaron para hacer una transición al nuevo modelo, esta se paralizó. Incluso cárceles que habían sido insertadas en el nuevo modelo tienen una alta densidad poblacional; por lo tanto, esa densidad hace que la salud descienda.

Nosotros hicimos un informe en el que agrupamos a 25 privados de libertad en seis derechos fundamentales concretos, y uno de ellos era la salud. No solamente desde el punto de vista del hacinamiento que existe, sino también de elementos de transmisión como el VIH, la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Pero también desde el punto de vista de enfermedades comunes, como la hipertensión y la diabetes, que son de las dolencias que más afectan a los privados de libertad.

Es un llamado no solamente a ver la parte de la salud, sino también a cómo hacemos la reinserción social. Incluso, pongo de ejemplo el caso de la joven que murió en Puerto Plata, donde el Defensor del Pueblo hizo un trabajo con el juez de ejecución de la pena para que su medida fuera prisión domiciliaria. Ella murió y no se le hicieron los chequeos reglamentarios que correspondían a ese cáncer, y este fue desarrollándose.

—A raíz de este caso le pregunto, ¿tienen las mujeres condiciones de salud adecuadas en las cárceles dominicana?

Desde el punto de vista de la mujer, también hemos hecho diligencias para que en Najayo Mujeres, en La Vega y en Rafey Mujeres se mantengan continuamente los chequeos de salud.

Hemos hecho el esfuerzo no solamente con el Ministerio Público, sino con el Servicio Nacional de Salud, porque son las tres cárceles que más mujeres agrupan en la República Dominicana, y para el Defensor del Pueblo siempre ha sido prioridad el tema de la igualdad de género.