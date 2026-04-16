Aníbal de Castro afirma que ejercer el periodismo en RD es hoy más complejo

Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Grupo Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro, afirmó que el ejercicio periodístico en la República Dominicana enfrenta hoy mayores niveles de complejidad debido a los cambios tecnológicos, la transformación social y la necesidad de interpretar problemas cada vez más sofisticados.

Durante una intervención en el programa El Despertador, De Castro sostuvo que, aunque la esencia del periodismo permanece intacta, han cambiado las formas de producir, difundir y consumir información.

"El periodismo sigue siendo exactamente el mismo. Lo que ha cambiado es la manera de expresarlo y ejecutarlo", expresó.

Consideró que el periodista moderno necesita más preparación técnica y mayores conocimientos generales para responder a los desafíos actuales.

Indicó que la sociedad dominicana es hoy más diversa, sofisticada y compleja, lo que obliga a los medios a profundizar en los temas y ofrecer contextos más completos.

A su juicio, fenómenos globales como el cambio climático, la transformación digital y los problemas sociales persistentes requieren una cobertura más cuidadosa, especializada y responsable.

También abordó la profesionalización de los nuevos periodistas y advirtió sobre una tendencia global de menor interés por las humanidades.

Según explicó, cada vez son menos los profesionales vinculados a la lectura profunda, la historia, la filosofía y otras áreas esenciales para enriquecer el pensamiento crítico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/screenshot-2026-04-16-165550-4aa9eabe.png El presidente del Grupo Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/screenshot-2026-04-16-165850-4e4e0417.png Los conductores del programa, Yolanda Martínez, Ana Mitila Lora y Ezequiel Abiú, junto al presidente del Grupo Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Temas prioritarios para Diario Libre

Entre los asuntos que entiende merecen atención constante, mencionó problemáticas sociales como el embarazo infantil y la seducción de menores, las cuales calificó como desafíos que afectan el futuro del país

Explicó que estos temas requieren un enfoque crítico que no solo describa la situación, sino que también ayude a visibilizar soluciones.

"Cuando una adolescente de 14 o 15 años tiene un hijo, estamos frente a un problema que marca generaciones", indicó.

El proyecto que más satisfacciones le ha dado

Al ser consultado sobre las iniciativas que ha encabezado, De Castro afirmó que el proyecto que más satisfacción personal le ha generado es Diario Libre, del que es actual director y director fundador.

Destacó su carácter innovador desde su nacimiento en el 2001 como medio gratuito, su permanencia en el tiempo y su apuesta por ofrecer información de calidad al público dominicano.

"Llevar noticias gratuitas e impresas a la población tiene un mérito por sí mismo", manifestó.

Mensaje a las escuelas de comunicación

De Castro llamó a las universidades y escuelas de comunicación a reforzar la ética profesional en la formación académica de los futuros periodistas.

Subrayó que, además de tecnología y conocimientos generales, la enseñanza debe insistir en valores fundamentales como la responsabilidad, la credibilidad y el compromiso con la verdad.

"La ética es un aspecto en el que debe hacerse mucha insistencia", concluyó.