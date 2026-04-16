El CES comienza el diálogo para la reforma educativa

Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Económico y Social (CES) inició este jueves el diálogo para la reforma educativa, acto en el cual el presidente del organismo, Rafael Toribio, planteó que es necesario impulsar acuerdos que permitan transformar el sistema educativo del país.

Hizo el planteamiento al encabezar la Vigésimo Novena (29ª) Asamblea Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030.

De acuerdo a una nota de prensa, el presidente del CES reconoció que no existe conformidad en la nación con los resultados alcanzados en los esfuerzos por lograr una educación de calidad.

Toribio entiende que esa transformación educativa debe estar centrada en la calidad de los aprendizajes.

"Debemos reconocer que no estamos conformes con los resultados de los esfuerzos que venimos haciendo para lograr una educación de calidad, por lo que acogemos con entusiasmo y responsabilidad que en este espacio de concertación constitucional se trate de buscar acuerdos fundamentales para lograr la transformación del sistema de educación centrado en la calidad de los aprendizajes", acotó.

Acciones y propuestas para la transformación educativa

La agenda incluyó la revisión del avance en el cumplimiento del Pacto Educativo correspondiente al año 2025, así como la presentación del desempeño de los distintos subsistemas.

La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ancell Scheker, presentó el desempeño del subsistema preuniversitario, mientras que la viceministra del MESCyT, Carmen Evarista Matías, expuso el desempeño del subsistema de educación superior.

De su lado, Ondina Marte, directora de Planificación y Desarrollo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), compartió el desempeño del subsistema técnico profesional.

Durante la asamblea, la consultora del CES Magdalena Lizardo presentó el informe "10 años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa de la República Dominicana (2014-2030): Balance sistémico, resultados y orientaciones estratégicas de mediano plazo".

Más adelante, Radhamés Mejía explicó la "Propuesta de Teoría del Cambio para el Relanzamiento del Pacto Educativo 2026-2030", donde planteó un marco de reflexión identificando el problema estructural que limita la mejora sostenida de los aprendizajes.

En el turno de intervenciones, el ministro del MESCyT, Rafael Santos Badía, propuso al CES tomar la iniciativa para transformar la educación dominicana con base en una visión de país, mediante una transformación legislativa y curricular construida por consulta y concertación.

Advirtió que no se puede asumir una visión meramente administrativista ni reducir el debate a la fusión de ministerios, al tiempo que planteó que el sistema educativo actual presenta subsistemas que no dialogan entre sí y están insuficientemente conectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-22301-pm-1-64e85338.jpeg Celebración de la Vigésima Novena Asamblea Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. (FUENTE EXTERNA)

En ese contexto, sostuvo que la transformación debe establecerse en la norma y en la ley, para garantizar cambios permanentes en las próximas décadas, y enfatizó la necesidad de reformar el sistema educativo desde la entrada del estudiante hasta su salida, ya sea en el nivel técnico, técnico superior o académico.

La asamblea se desarrolló como parte del seguimiento al pacto educativo, con miras a fortalecer el sistema educativo dominicano mediante acuerdos amplios y sostenibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-22301-pm-c8ba612c.jpeg El ministro del MESCyT, Rafael Santos Badía. (FUENTE EXTERNA)