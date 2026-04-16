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inundacione por lluvias
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Lluvias penetran a hogares en Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez

Varias familias han sido afectadas por la entrada de agua en sus viviendas, lo que ha provocado la pérdida de pertenencias

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    Lluvias penetran a hogares en Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez
    Las calles presentan acumulación de agua, lo que ha dificultado el tránsito y ha afectado las actividades diarias. (FUENTE EXTERNA)

    Las provincias de Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde permanecen bajo agua este jueves tras las precipitaciones registradas, que han provocado inundaciones en calles, viviendas y sectores vulnerables. 

    El Centro de Operaciones tiene en alerta amarilla a Santiago Rodríguez y en verde a Dajabón y Valverde.

    Varias familias han sido afectadas por la entrada de agua en sus viviendas, lo que ha provocado la pérdida de pertenencias.

    En distintos barrios de estas provincias, los residentes se mantienen en alerta mientras intentan proteger sus bienes y vigilan el aumento del nivel del agua.

    Medidas y recomendaciones de las autoridades locales

    Las calles presentan acumulación de agua, lo que ha dificultado el tránsito y ha afectado las actividades diarias. Comerciantes reportan pérdidas y algunos padres buscan resguardar a sus hijos debido a la situación.

    Las autoridades locales mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que continúen las lluvias en las próximas horas, lo que podría empeorar las condiciones en la zona.

    • Se recomienda a la población tomar precauciones mientras persistan las lluvias.
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