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agua potable San Cristóbal
agua potable San Cristóbal

Denuncian más de 15 días sin agua potable en sector de San Cristóbal

A pesar de las constantes denuncias, el Inapa no ha respondido a los reclamos de la comunidad, que exige el envío de camiones cisterna para abastecerse.

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    Denuncian más de 15 días sin agua potable en sector de San Cristóbal
    Aseguran que se han visto en la obligación de comprar galones, botellones y tanques de agua por la escasez de preciado líquido en La Factoría en San Cristobal. (FUENTE EXTERNA)

    Residentes en la calle Manuel María Valencia, del sector La Factoría, en la provincia San Cristóbal, denunciaron que llevan más de 15 días sin recibir agua potable, situación que ha generado incomodidad y tensión en la zona.

    Los comunitarios afirmaron que se han visto en la obligación de comprar galones, botellones y tanques del líquido para suplir necesidades básicas como la higiene personal, la limpieza del hogar y la preparación de alimentos, lo que ha agravado su situación económica.

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    Infografía
    Ciudadano muestra que la tubería no tiene agua.
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    Infografía

    "Los niños no están yendo a la escuela porque no tienen agua para bañarse", expresó Teresa Tineo, residente del sector.

    • Moradores aseguraron que se están bañando sobre una ponchera para reutilizar el agua en la descarga de los inodoros.

    Respuesta y acciones de las autoridades ante la crisis

    Según indicaron, pese a los constantes reclamos no han recibido respuesta por parte del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), lo que ha incrementado la frustración entre los afectados.

    Añadieron que han solicitado el envío de camiones cisterna para abastecer el sector, pero sus pedidos han sido rechazados bajo el alegato de que la comunidad no cuenta con cisternas para almacenar el agua.

    Los residentes, cuya comunidad colinda con la autopista 6 de Noviembre, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que den solución al problema. De lo contrario, advirtieron que procederán a cerrar el paso en ambas direcciones de la vía.

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