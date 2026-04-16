Debido las lluvias, el agua llega turbia a sectores de Santiago

El agua que llega a varios sectores de Santiago muestra una coloración oscura debido a la presencia de sedimentos. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

Residentes de distintos sectores de Santiago han reportado la llegada de agua turbia a sus hogares, una situación que ha generado preocupación entre las familias que dependen del servicio para sus actividades cotidianas.

La problemática se ha presentado luego de las lluvias de las ultimas, en comunidades donde el suministro, además de irregular, muestra una coloración oscura debido a la presencia de sedimentos, lo que limita su uso para el consumo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-22019-pm-d6e8e84a.jpeg El agua muestra una coloración oscura. (PABLO GONZÁLEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-22019-pm-1-9ac5b8f1.jpeg Aguamuestra una coloración oscura. (PABLO GONZÁLEZ ) ‹ >

Desde la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) explicaron que esta irregularidad en el servicio de agua potable se debe a los altos niveles de turbidez registrados en las fuentes de captación, como consecuencia de las lluvias en la cuenca alta del río Yaque del Norte.

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Medidas adoptadas por Coraasan para mitigar la crisis

La institución acuífera indicó que la producción de agua potable ha disminuido considerablemente, ya que varios acueductos, entre ellos Nibaje, La Barranquita, Las Charcas, La Canela, Cienfuegos y Villa González, operan de manera intermitente por el arrastre de sedimentos en los puntos de captación.

Igual situación se presenta en Inoa y Ámina, en el municipio de San José de las Matas.

Ante este escenario, Coraasan indicó que ha implementado un sistema de distribución alterna para suplir la demanda de la población, además del uso de camiones cisterna en los sectores más afectados, como medida para mitigar el impacto de la escasez.

La entidad aseguró que mantiene un monitoreo constante de los afluentes, con el objetivo de restablecer el servicio en condiciones normales tan pronto disminuyan los niveles de turbidez.

Hizo un llamado a la comprensión y paciencia de la ciudadanía, al tiempo que garantizó que el suministro se irá normalizando en la medida en que mejoren las condiciones en las fuentes acuíferas.