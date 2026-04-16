Extraditan a dominico-neerlandés acusado de estrangular a su tía y ocultar el cuerpo en congelador

La Policía Nacional informó este jueves que agentes de la OCN-Interpol Santo Domingo, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), ejecutaron la extradición de un ciudadano dominico-neerlandés requerido por las autoridades de Aruba, integrante del Reino de los Países Bajos, acusado del homicidio de su tía.

El extraditado es Adrián Faña, de 20 años, quien fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional La Isabela "Dr. Joaquín Balaguer", en cumplimiento del decreto 104-26, emitido el 16 de febrero de 2026, tras una coordinación interinstitucional con la Procuraduría General de la República, según una nota de prensa.

La entrega se realizó mediante un vuelo comercial con destino a Aruba, donde el imputado es requerido por las autoridades judiciales a través de una notificación roja de Interpol, acusado de causar la muerte de la dominicana Luz Divina Faña Paulino.

Detalles sobre el caso

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió en noviembre de 2025 en Aruba, donde la víctima fue encontrada sin vida dentro de un congelador en su residencia.

Los reportes forenses establecen que presentaba múltiples heridas de arma blanca y signos de estrangulamiento.

De acuerdo a una nota de prensa de la uniformada, el detenido huyó hacia la República Dominicana tras cometer el hecho, siendo posteriormente localizado y arrestado por agentes de Interpol, iniciándose así el proceso de extradición solicitado por las autoridades del Reino de los Países Bajos.

La custodia y traslado del imputado estuvo a cargo de una comisión oficial del cuerpo policial de Aruba, en cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación judicial.