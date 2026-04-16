DNCD atrapa a dos hombres lanzando paquetes de cocaína desde una lancha en costas de Baní

Los hombres apresados con el alijo de droga en Baní serán puestos a disposición del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó la tarde de este jueves que fue incautado un alijo de 151 paquetes presumiblemente cocaína, durante una operación de interdicción ejecutado en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia, que dejó dos apresados.

Las autoridades interceptaron a varias millas náuticas al sur del municipio de Baní, a varios individuos a bordo de una lancha (tipo Go Fast), con cinco pacas, conteniendo en su interior un total de 151 paquetes de la presunta droga procedente de Sudamérica, indicó la entidad en una nota de prensa.

La DNCD señaló que fueron detenidos dos hombres de nacionalidad dominicana que habrían lanzado varias pacas al mar Caribe. Indicó, además, que equipos de búsqueda y rastreo se mantienen realizando operaciones aéreas, marítimas y terrestres en todo el litoral costero en busca de nuevas evidencias.

Sus nombres no fueron revelados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/b796276c-97f2-4593-b919-9f3d6c4ab148-58d9c1db.jpg Los dos hombres apresados y la droga incautada por la DNCD en Baní. (FUENTE EXTERNA)

En la operación, se ocupó una embarcación de 32 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 115 caballos de fuerza cada uno, cinco garrafones y cuatro tanques de combustibles, dos celulares, baterías para radios de comunicación y dos GPS marca Garmin, entre otras evidencias.

El operativo se llevó a cabo por agentes de la DNCD, efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, bajo la coordinación del Ministerio Público.

Según la institución, la jornada fue resultado de las labores de inteligencia, los equipos operativos y de reacción, quienes recibieron informes precisos que alertaban sobre el ingreso de una embarcación sospechosa a aguas territoriales, activando de inmediato los protocolos de actuación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-32007-pm-9e2ecade.jpeg Parte de la mercancía incautada. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/8b049ed5-4506-4211-8840-b03451a35819-da0b365e.jpg La droga dio positivo a cocaína. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Seguimiento de la operación

Aseguró que junto al Ministerio Público investigan el lugar para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a otros integrantes de la red dedicada al delito del tráfico de drogas.

Los detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales del municipio de Baní para los fines correspondientes, mientras los paquetes de la presunta droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su peso, conforme refiere la nota.