¿Quiénes no pueden participar en la subasta de bienes incautados del Incabide?

Terreno en Pedro Brand con 2,674.71 metros cuadrados que estará en la primera subasta que realiza el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). ( FUENTE EXTERNA )

No todos pueden participar en la subasta pública del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

El proceso, que permite adquirir bienes decomisados por el Estado, está sujeto a restricciones para evitar conflictos de interés, así como la participación de personas vinculadas a actividades ilícitas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 60-23 (Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio) y el pliego de condiciones de la entidad, uno de los principales grupos excluidos lo conforman los funcionarios públicos, así como los empleados del propio Incabide y de su Consejo Directivo.

La prohibición también se extiende a sus familiares cercanos, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, incluso si intentan participar a través de terceros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/santiago-2026-04-15t211340298-eb303fd1.jpg Este hotel en Barahona estará en la primera subasta de bienes incautados que realiza el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). (FUENTE EXTERNA)

Otros grupos excluidos

Asimismo, no pueden participar personas imputadas en procesos penales ni aquellas vinculadas a crímenes o delitos, ya sea de forma directa o indirecta. Esta limitación también incluye a sus familiares en los mismos grados de parentesco, como parte de las medidas para evitar el uso de intermediarios.

De igual manera, no podrán participar las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de subasta.

La ley también prohíbe la participación de personas físicas o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, conforme a la normativa vigente, así como de empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, contra la fe pública o por delitos contemplados en convenciones internacionales de las que el país sea signatario.

También, quedan excluidas las personas que suministren información o documentación falsa al proporcionar los datos exigidos en el pliego de condiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/santiago-2026-04-15t211323363-7eb49eba.jpg Esta aeronave, del caso Air Cocaine estará en la primera subasta de bienes incautados que realiza el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). (FUENTE EXTERNA)

Más sobre la subasta

La subasta se celebrará el miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El proceso de inscripción comprende desde el 14 de abril hasta el 1 de mayo del año en curso. Se realiza de manera presencial en las oficinas del Incabide, ubicadas en la calle F #5, en Arroyo Hondo Viejo, Distrito Nacional, y tiene un costo de participación de 5,000 pesos no reembolsables.

La institución informó que en esta convocatoria se pondrá a disposición del público una amplia gama de bienes incautados por delitos de narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa, entre ellos apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarra.

Para los bienes cuyo valor supere los cinco millones de pesos, los interesados deberán realizar un depósito equivalente al 10 % como garantía para poder participar en la primera puja .

. El pliego de condiciones y el catálogo de bienes están disponibles en el portal oficial incabide.gob.do.