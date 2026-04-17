Detienen a hombre vinculado a asaltos en rutas de transporte público en Santiago

l detenido fue identificado como Brailyn Gregorio Guzmán Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Fue apresado un hombre acusado de integrar una supuesta banda que se hacía pasar por conductores de taxis y del sistema de transporte público en Santiago, con el objetivo de asaltar a pasajeros.

El detenido fue identificado como Brailyn Gregorio Guzmán Mayor.

Su arresto se produjo mediante un operativo realizado por la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento del sector La Junta de los Dos Caminos, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido formaría parte de un grupo delictivo que abordaba a sus víctimas en vehículos con franjas ilegales, utilizados para simular el servicio de taxi y del concho urbano.

Según las denuncias, una vez dentro de los vehículos, los pasajeros eran amenazados con armas de fuego, amordazados y despojados de dinero, documentos y otras pertenencias.

Puntos de Santiago

Posteriormente, eran abandonados en distintos puntos de Santiago.

Las autoridades indicaron que Guzmán Mayor era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación a hechos similares.

El apresado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.