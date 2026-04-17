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Cierre de puente
Cierre de puente

Cerrarán temporalmente el puente flotante este sábado

El MOPC sugiere utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch como alternativas para el tránsito entre Santo Domingo y Villa Duarte durante el cierre.

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    Cerrarán temporalmente el puente flotante este sábado
    Puente flotante sobre el río Ozama. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 18 de abril será cerrado temporalmente al tránsito vehicular el puente flotante sobre el río Ozama, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para permitir el paso de una embarcación.

    La institución explicó que la medida responde al arribo de la embarcación MV GREEN CHIEF, perteneciente al dique MYD Marine Repairs S.A., la cual estará entrando a labores de reparación durante el período establecido.

    Recomendaciones para conductores y rutas alternas

    El puente flotante, que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio durante ese intervalo, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones.

    • Como rutas alternas, el MOPC recomienda utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos.
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