Coraasan reporta déficit de 43 millones de galones diarios por alta turbidez en fuentes de agua

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, explicó que esta situación ha obligado a varios sistemas a operar de manera intermitente. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que las condiciones climáticas han provocado un aumento en la turbidez de las fuentes de captación, lo que ha generado un déficit de aproximadamente 43 millones de galones diarios de agua potable.

El director de la institución, Andrés Cueto, explicó que esta situación ha obligado a varios sistemas a operar de manera intermitente, afectando el suministro regular en distintos sectores de la ciudad.

Indicó que las plantas potabilizadoras que presentan intermitencia son Nibaje, La Barranquita, Las Charcas, La Canela, Cienfuegos y Villa González, así como Inoa y Ámina, en el municipio San José de las Matas.

Cueto señaló que, como medida paliativa, se han intensificado los operativos de distribución mediante camiones cisterna para abastecer a las comunidades más impactadas por la escasez.

Suministro de agua

Cuero abordó la problemática del suministro de agua potable durante una rueda de prensa en la que también participaron otras autoridades del sector hídrico en la provincia.

En el encuentro estuvieron los incumbentes del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) y Alcantarillados y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Además de Santiago de los Caballeros, los acueductos ubicados en el municipio Jánico y en los distritos municipales Hato del Yaque y Pedro García se encuentran fuera de operación.

En tanto, los canales de riego Monsieur Bogaert y Ulises Francisco Espaillat (UFE) operan a mediana capacidad como medida preventiva implementada por el Indrhi, con el objetivo de salvaguardar su infraestructura.

Las autoridades informaron que mantienen un monitoreo constante de las fuentes hídricas.

Aseguraron a la población que el servicio será restablecido plenamente una vez mejoren las condiciones del tiempo.