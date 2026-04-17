El Gobierno entrega enseres y alimentos a familias afectadas por lluvias en Villa Altagracia

La jornada se llevó a cabo tras las inundaciones provocadas por la vaguada del pasado 8 de abril en este municipio de la provincia San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 200 familias afectadas por las recientes lluvias recibieron asistencia del Gobierno a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), con la entrega de enseres del hogar y raciones alimenticias crudas.

La jornada, según una nota de prensa, se llevó a cabo tras las inundaciones provocadas por la vaguada del pasado 8 de abril en este municipio de la provincia San Cristóbal.

El director de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que la intervención forma parte de una segunda fase de apoyo, enfocada en la reposición de ajuares para las familias que perdieron sus pertenencias.

Indicó que, desde el inicio de la emergencia, las autoridades han garantizado la alimentación de los afectados mediante cocinas móviles, comedores comunitarios y operativos de distribución de alimentos.

Féliz Arbona señaló que las acciones responden a instrucciones del presidente Luis Abinader, quien ha dado seguimiento a las comunidades impactadas por las lluvias.

Coordinación con autoridades locales

Asimismo, destacó que las ayudas se canalizan en coordinación con gobernaciones, alcaldías y líderes comunitarios, tras levantamientos en las zonas afectadas, con el objetivo de asegurar una distribución organizada.

El funcionario aseguró que la asistencia se entrega sin distinción y que las jornadas han contribuido a que las familias recuperen progresivamente la normalidad tras el impacto de las lluvias.