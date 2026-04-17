Inacif incinera más de una tonelada de drogas, con predominio de cocaína incautada

Los narcóticos fueron ocupados por miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en diferentes localidades del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) procedió este viernes con la destrucción de otro cargamento de más de mil kilogramos de distintas drogas, más de media tonelada correspondiente a incautaciones de cocaína.

El Inacif establece, en un informe sobre el proceso, que en total fueron quemados 1.120 kilogramos 977 gramos y 773 miligramos de drogas y sustancias controladas, previamente analizadas en sus laboratorios, indica una nota de prensa de la Procuraduría.

Señala que fueron quemados 622 kilogramos, 761 gramos y 345 miligramos de clorhidrato de cocaína y 442 kilogramos, 491 gramos y 534 miligramos de marihuana.

También 32 kilogramos, 458 gramos y 478 miligramos de ecgonina y 22 kilogramos, 652 gramos y 259 miligramos de crack. Igualmente, fueron quemados 380 gramos, 279 miligramos de éxtasis y 168 gramos y 260 miligramos de hachís; 39 gramos y 990 miligramos de alprazolam y 25 gramos y 108 miligramos de metanfetamina, así como 520 miligramos de tramadol.

En adición, fueron destruidos cien kilogramos, 728 gramos, 607 miligramos de sustancias no controladas, que se estableció en los análisis que no correspondían a drogas. El peso global de ambas sustancias, positivas y negativas, asciende a mil doscientos veintiuno (1,221) kilogramos, 706 gramos y 380 miligramos, correspondientes a tres mil setecientos cuarenta y cuatro (3744) casos.

Los narcóticos fueron ocupados por miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en diferentes localidades del país.

Droga incautada en lo que de año

El comunicado precisa que en lo que va de año han sido destruidos un total de 10.573 kilogramos, 916 gramos de distintas sustancias narcóticas, la mayoría ocupadas en zonas de Peravia y Santo Domingo. Durante el pasado año también fueron quemadas más de 31 toneladas de drogas.

Todos los jueves el Inacif procede a la destrucción de los narcóticos incautados en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicadas en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

En el acto participan representantes de diferentes instituciones del sistema de justicia y del sector salud. La actividad a cargo del órgano forense se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley Orgánica del Ministerio Público número 133-11.