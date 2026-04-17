Sentinel Case: ¿qué es y cómo funciona la nueva plataforma de la Policía Nacional?

La Policía Nacional presentó este jueves "Sentinel Case", una plataforma tecnológica, según la institución, diseñada para fortalecer la investigación criminal y mejorar la capacidad de análisis de datos delictivos en el país, como parte del proceso de reforma institucional.

Se trata de una herramienta de inteligencia que permite agrupar en un solo sistema la información criminal en tiempo real, facilitando a los agentes el acceso rápido a antecedentes, la generación de reportes y el seguimiento detallado de casos.

¿Cómo funciona "Sentinel Case"

De acuerdo con las autoridades, la principal función de la plataforma es centralizar la información delictiva en tiempo real, permitiendo consultas de antecedentes en menos de cinco segundos, generación inmediata de reportes estadísticos y trazabilidad total de las acciones.

Además, facilita la identificación de patrones delictivos, zonas críticas y posibles reincidencias mediante alertas automatizadas, fortaleciendo la prevención.

El director general de la Polícia Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, indicó que la implementación de esta herramienta elevará significativamente las capacidades de análisis, investigación e inteligencia frente a toda manifestación delictiva.

"Sentinel es el resultado de un proceso técnico impulsado y validado junto a entidades nacionales e internacionales." Mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz Director general de la Policía Nacional “

"Sentinel Case" también busca optimizar los recursos operativos de la Policía, haciendo más eficiente el trabajo investigativo y contribuyendo a desarticular estructuras delictivas con mayor precisión.

Apoyo institucional y cooperación internacional

El sistema surge de una surge de una necesidad identificada dentro de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Cuenta con el respaldo del Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.