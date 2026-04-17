Residentes denuncian retrasos e irregularidades en entrega de ayudas en Nuevo Amanecer

Un grupo de de residentes esperando a ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Residentes del barrio Nuevo Amanecer, en Los Alcarrizos, denunciaron este viernes retrasos, desorden y presuntas irregularidades en la entrega de ayudas tras las inundaciones provocadas por las recientes lluvias, que afectaron a decenas de familias en la zona.

Pedro Montero afirmó que llevan cuatro días realizando filas sin recibir asistencia. "Todos los días descargan, trancan y se van, y la fila se queda igual. Están metiendo gente por atrás, mientras nosotros seguimos esperando", sostuvo.

En la misma línea, Chavela, también residente del sector, hizo un llamado a las autoridades para que organicen el proceso. "Hay un desorden. Los comunitarios no están encontrando nada desde ayer," expresó.

De su lado, Dimas Fernández aseguró que los horarios no se cumplen, lo que prolonga la espera de los afectados. "Dicen que comienzan a las 9:00 de la mañana y son las 3:00 de la tarde y no han iniciado. Luego empiezan tarde y se van, y nos dicen que volvamos al día siguiente," denunció.

Autoridades defienden proceso

Ante estas quejas, el subdirector nacional de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Geraldo Vázquez Gómez, aseguró que el proceso de entrega avanza y que todas las familias afectadas recibirán asistencia.

Indicó que alrededor de 2.000 familias resultaron impactadas y que más de la mitad ya ha sido atendida, aunque explicó que la distribución es gradual debido a las evaluaciones individuales que determinan las pérdidas en cada hogar.

"El proceso es un poco lento porque cada familia tiene una situación diferente. Algunas perdieron electrodomésticos, otras camas, y hay quienes lo perdieron todo,"explicó.

Vázquez Gómez también reconoció dificultades logísticas, como el tránsito en calles estrechas, la llegada escalonada de los equipos y el uso de un centro educativo que limita el horario de entrega a partir de la tarde.

Asimismo, señaló que han detectado personas que intentan recibir ayudas sin estar registradas como afectadas, lo que también incide en el proceso.

No obstante, reiteró que la asistencia continuará hasta cubrir a todos los damnificados.

"Mientras quede una familia afectada, le vamos a estar entregando", afirmó, al tiempo que destacó la colaboración de instituciones como la Defensa Civil, Cruz Roja, autoridades municipales y comunitarios.