Gobierno entrega Bono de Emergencia a familias afectadas por lluvias en Montellano

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, con una de las afectadas por las inundaciones en Montellano. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate informó este viernes que entregó el Bono de Emergencia a 2,190 familias del municipio Villa Montellano, afectadas por las recientes lluvias.

Según la entidad, cada hogar recibió RD$7,000, para una inversión total de RD$15,330,000. Este grupo forma parte de más de 10,000 familias que el programa proyecta beneficiar con este subsidio a nivel nacional.

La entrega responde al anuncio realizado esta semana por la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una visita al municipio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-17-at-44537-pm-01227813.jpeg Familias afectadas por las inundaciones en Montellano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-17-at-44538-pm-9357cbbc.jpeg Familias afectadas por las inundaciones en Montellano. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Jiménez regresó este viernes a la comunidad para encabezar la jornada de distribución del bono, realizada en la escuela Isaura Tucker.

"Desde el Gobierno reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con una respuesta oportuna y con enfoque de derechos, especialmente ante los desafíos del cambio climático." Mayra Jiménez Directora general de Supérate “

El alcalde de Villa Montellano, Héctor Almonte, valoró la iniciativa y destacó su impacto positivo en las familias afectadas por las inundaciones.

Las entregas continuarán este sábado en el mismo municipio

Supérate informó que el Bono de Emergencia también será extendido a familias de Valverde, Santiago, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La selección de los beneficiarios se realizó con base en el levantamiento del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), tras un proceso de validación de datos para garantizar que la ayuda llegue a los hogares más vulnerables.

El subsidio forma parte del enfoque de Protección Social Adaptativa , orientado a fortalecer la resiliencia de las familias ante situaciones de crisis o eventos climáticos .

, orientado a fortalecer la resiliencia de las ante situaciones de crisis o . Te puede interesar Gobierno anuncia reconstrucción de puente en Montellano y habilitación de rutas alternas