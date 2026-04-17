Gobierno entrega Bono de Emergencia a familias afectadas por lluvias en Montellano
La directora de Supérate, Mayra Jiménez, reafirmó el compromiso del Gobierno de proteger a las familias vulnerables, especialmente ante los desafíos del cambio climático.
La Dirección de Desarrollo Social Supérate informó este viernes que entregó el Bono de Emergencia a 2,190 familias del municipio Villa Montellano, afectadas por las recientes lluvias.
Según la entidad, cada hogar recibió RD$7,000, para una inversión total de RD$15,330,000. Este grupo forma parte de más de 10,000 familias que el programa proyecta beneficiar con este subsidio a nivel nacional.
La entrega responde al anuncio realizado esta semana por la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una visita al municipio.
Jiménez regresó este viernes a la comunidad para encabezar la jornada de distribución del bono, realizada en la escuela Isaura Tucker.
El alcalde de Villa Montellano, Héctor Almonte, valoró la iniciativa y destacó su impacto positivo en las familias afectadas por las inundaciones.
Las entregas continuarán este sábado en el mismo municipio
Supérate informó que el Bono de Emergencia también será extendido a familias de Valverde, Santiago, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La selección de los beneficiarios se realizó con base en el levantamiento del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), tras un proceso de validación de datos para garantizar que la ayuda llegue a los hogares más vulnerables.
- El subsidio forma parte del enfoque de Protección Social Adaptativa, orientado a fortalecer la resiliencia de las familias ante situaciones de crisis o eventos climáticos.
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