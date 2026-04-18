Autoridades decomisan drogas y máquinas tragamonedas en operativos en La Romana

Efectivos de la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional durante las labores de allanamiento. ( FUENTE EXTERNA )

Drogas y equipos vinculados a juegos ilícitos fueron decomisados por agentes policiales adscritos a la División Provincial de Inteligencia (Dintel), en coordinación con la Unidad de Acción Rápida y el Ministerio Público, durante varios allanamientos realizados en distintos sectores de La Romana.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, entre lo ocupado figuran 123 porciones de presunta marihuana (195 gramos), 107 porciones de posible cocaína (59 gramos), 75 envoltorios de probable crack (36.8 gramos) y dos porciones de una sustancia conocida como Molly, encontradas dentro de una cartera abandonada por un individuo identificado solo como "Haitiano", quien logró escapar al notar la presencia de las autoridades.

Además del decomiso de sustancias narcóticas, las autoridades incautaron múltiples equipos utilizados para la operación de máquinas tragamonedas, incluyendo una máquina de madera con pantalla, siete monitores, tres tarjetas electrónicas, una placa y una caja con decenas de botones.

Detenciones y lugares de los allanamientos

Durante la intervención también fueron ocupadas tres cajas adicionales de máquinas tragamonedas, así como herramientas como un taladro y una pulidora, encontradas en una camioneta marca Nissan Frontier, color blanco.

En el marco de estos operativos, fueron detenidos Hernán Enmanuel Charles, alias "El Puertorriqueño" o "El Bory", de 42 años, y Pedro Michael Guerrero Mercedes, alias "Jean Paul". Asimismo, en una de las viviendas intervenidas se ocuparon otras cuatro porciones de marihuana (5 gramos).

Los allanamientos se llevaron a cabo en el kilómetro 6 del sector Juan Pablo Duarte, municipio Villa Hermosa, así como en Villa San Carlos, municipio La Romana.

Los detenidos y todas las evidencias decomisadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.