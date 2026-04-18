La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que, durante un operativo conjunto con otros organismos oficiales, se decomisaron 1,670 paquetes presumiblemente de cocaína en las costas de Pedernales, en una intervención que incluyó una persecución, un tiroteo y la fuga de los responsables del cargamento.

El hecho ocurrió el viernes 17 de abril, luego de que las autoridades detectaran una lancha rápida que habría ingresado al país procedente de Sudamérica, lo que dio inicio a un amplio dispositivo de seguimiento por mar, aire y tierra.

De acuerdo con el vocero de la DNCD, Carlos Devers, los ocupantes de la embarcación intentaron evadir a las autoridades acelerando la marcha hasta llegar a las proximidades de Playa Blanca, en la comunidad de Trudillé. En medio de la persecución, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes y militares, quienes respondieron a la agresión.

A pesar del intercambio de disparos, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, los individuos lograron abandonar la lancha y escapar tras internarse en una zona boscosa del Parque Nacional Jaragua, por lo que hasta el momento no hay detenidos.

"En toda el área, en estos momentos, hay labores de reconocimiento, rastreo y búsqueda en busca de nuevas evidencias para fortalecer esta investigación. Las autoridades no descansarán hasta apresar a estas personas", expresó Devers, quien calificó el caso como "uno de los golpes más contundentes a las redes del narcotráfico y al crimen organizado transnacional" en el país.

En lo que va de año, la DNCD ha logrado confiscar más de 10 toneladas de drogas, cifras que, según las autoridades, posicionan a la República Dominicana como líder en la región en la lucha contra el narco y la criminalidad organizada transnacional.

Detalles de la operación

Para confiscar los 57 paquetes con las 1.6 toneladas de presunta cocaína, las fuerzas de seguridad utilizaron unidades marítimas, aéreas y terrestres, luego de recibir informes que alertaban sobre el ingreso de una lancha rápida (tipo Eduardoño) a las costas dominicanas.

Por ello, desplegaron un amplio dispositivo de persecución para interceptar a los individuos y neutralizar la embarcación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-95652-am-ac694f42.jpeg Imagen tomada por Diario Libre muestra los paquetes decomisados. (Diario Libre/Luis Silva)

En la embarcación, de 32 pies de eslora y con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza, también se ocuparon tanques y varios garrafones de combustible.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada Dominicana y otros organismos de inteligencia del Estado.

Durante el proceso, las autoridades también recibieron la cooperación de Estados Unidos y contaron con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATF-S) y la Administración de Control de Drogas (DEA).