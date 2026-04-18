Indrhi despliega equipos en el río Camú

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó este sábado que desplegó equipos pesados en puntos estratégicos de diversos afluentes de Puerto Plata, con el objetivo de adecuar las áreas y reducir riesgos de inundaciones.

La medida fue presentada en un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader, junto a autoridades municipales y comunitarias, realizado en la comunidad Los Ciruelos, municipio Villa Montellano, donde se abordaron las acciones para mitigar los efectos de las inundaciones.

El director del Indrhi, Olmedo Caba Romano, explicó que se realizan trabajos de adecuación del cauce del río Camú a su paso por Los Ciruelos, con el uso de equipos pesados, lo que permitirá mejorar su capacidad de manejo de grandes volúmenes de agua, señala un comunicado.

Te puede interesar Rutas alternas habilitadas para tránsito entre Santiago y Puerto Plata tras colapso de puente

Indicó además que técnicos de la institución evalúan proyectos hidráulicos en zonas como Yásica e Imbert, con miras a intervenciones a corto plazo.

Evaluación en zonas afectadas

Asimismo, informó que un equipo anfibio trabaja en el sector La Ciénaga, en Cabarete, en la rehabilitación de los drenajes de la laguna de Cabarete, como parte de las acciones de mitigación.

El Indrhi también dispuso el envío de un camión cisterna para suplir agua en comunidades de Villa Montellano afectadas por la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-62143-pm-1-6bc3605f.jpeg Camiones cisternas para brindar asistencia en comunidades de Villa Montellano (FUENTE EXTERNA)

En el encuentro estuvieron presentes autoridades del sector hidráulico, entre ellas el director de Operaciones y Mantenimiento de Sistemas de Riego, Juan Carlos Nova; el encargado de Diseño, Félix González, y el asesor medioambiental, Juan Fulvio Ureña.