Inundaciones en Montellano: a una semana, el drama persiste entre familias que lo perdieron todo

Niño anda en bicicleta con la ropa ensuciada por el lodo tras las lluvias. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

A una semana de las inundaciones provocadas por el desborde del río Camú, el drama humano continúa golpeando con fuerza a cientos de familias del municipio Montellano, provincia Puerto Plata, especialmente en el sector El Samán, donde el agua irrumpió en las viviendas y arrasó con ajuares, electrodomésticos y medios de subsistencia.

En este sector, las escenas siguen siendo desoladoras. Casas húmedas, colchones inservibles, electrodomésticos dañados y familias duermen en el suelo reflejan la magnitud del impacto.

El lodo está por todos lados, los afectados aseguran que, pese a los operativos de asistencia, muchos no han recibido ayuda.

"Aquí la situación es muy crítica porque el río se metió con fuerza en todas las casas, pero lamentablemente la mayoría de la ayuda se la llevan para otros lugares. Creen que aquí no nos afectó tanto, pero no es así", relató Jordania Sena Batista, una de las afectadas.

La mujer explicó que perdió prácticamente todos sus enseres del hogar. "Se mojó la cama, la nevera, la lavadora, el televisor... todo. Tengo una niña de 10 meses y tuve que salir con ella en brazos en medio del agua. Soy viuda, no tengo ingresos y ahora mismo no tengo ni estufa ni nevera", expresó.

Otro afectado narró que el agua lo sorprendió sin tiempo para reaccionar. "Tengo un pequeño colmadito que se me perdió completo. La nevera, la cama, todo se dañó. El agua me llegó a la mitad. Aquí se han olvidado de esta comunidad porque dicen que viven haitianos, pero somos seres humanos y estamos durmiendo en el suelo", denunció.

La situación también afecta a personas vulnerables, como Petronila, una mujer con discapacidad visual y problemas de salud. "No tengo cama, ni comedor, ni nevera, ni estufa, ni lavadora. Soy diabética, estoy ciega y necesito una pensión. Lo perdí todo y necesito ayuda", manifestó.

Más de 4 mil afectados por las lluvias en Montellano

Además de El Samán, otros sectores del municipio Montellano también resultaron afectados por las inundaciones, elevando la cifra a más de 4 mil familias damnificadas, según los levantamientos oficiales.

El desastre también impactó la infraestructura vial. Un tramo del puente que comunica Montellano con la provincia Santiago, en la carretera turística Gregorio Luperón, colapsó debido a la crecida del río, afectando la movilidad en la zona. No obstante, se han habilitado pasos alternativos para garantizar el tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-125406-pm-d2498e74.jpeg Calle anegada con agua sucia por las fuertes precipitaciones. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/whatsapp-image-2026-04-18-at-125407-pm-1-53441879.jpeg Ropa tendida en una casa impactada por las lluvias. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

El pasado fin de semana, el Gobierno informó que ya cuenta con un contratista para la rehabilitación del puente, mientras continúan las labores de asistencia a los afectados, incluyendo la entrega de electrodomésticos y enseres del hogar.

Para este sábado se espera la visita del presidente de la República, quien ha estado recorriendo distintas comunidades impactadas por las lluvias en el país, con el objetivo de evaluar los daños y reforzar las acciones de respuesta.

En el sector El Samán, los afectados continúan demandando alimentos, electrodomésticos, camas y asistencia directa.

A siete días del desastre, residentes consultados reiteran que aún no han recibido ayuda suficiente y solicitan no ser excluidos de los operativos de apoyo.