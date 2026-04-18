Construirán paso provisional en carretera de Ocoa tras cierre temporal del tránsito por socavón

Los trabajos de construcción de un paso provisional en la carretera Ocoa buscan restablecer el tránsito de forma segura tras el socavón. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció este sábado la construcción de un paso provisional en el kilómetro 7 de la carretera Ocoa, específicamente en el cruce de Ocoa, como parte de un conjunto de trabajos destinados a fortalecer la infraestructura vial en la zona.

Para ejecutar esta obra, las autoridades dispusieron un cierre total del tránsito desde el sábado 18 de abril a las 11:00 de la noche hasta el domingo 19 a las 12:00 del mediodía. Durante este período, equipos técnicos trabajarán de manera intensiva en la habilitación de la vía provisional, una solución temporal que permitirá restablecer la circulación con mayores garantías de seguridad.

El MOPC explicó que la medida responde a una planificación preventiva orientada a reducir riesgos en un tramo que ha presentado vulnerabilidades, asegurando condiciones más seguras tanto para conductores como para peatones.

Como alternativa, se recomienda a los usuarios utilizar la ruta Ocoa – Piedra Blanca (Bonao), conectando con la autopista Duarte. Asimismo, se mantiene la restricción para el tránsito de vehículos pesados con carga, con el fin de proteger la estabilidad del área intervenida.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a respetar las señalizaciones y a conducir con prudencia, destacando que estos trabajos forman parte de un esfuerzo mayor por garantizar carreteras más seguras y confiables en todo el país.

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Tras las intensas lluvias de las últimas horas, la provincia de San José de Ocoa permanece parcialmente incomunicada tras el colapso de la capa asfáltica en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, a la altura del kilómetro 4, donde la formación de un socavón obligó al cierre total del tránsito vehicular por razones de seguridad.

El deterioro de la vía, de acuerdo con reportes preliminares, responde a una combinación de factores, entre ellos la falta de mantenimiento sostenido durante años y las intensas lluvias registradas en los últimos meses, que debilitaron progresivamente la estructura del terreno hasta provocar el hundimiento.

La situación ha impactado significativamente la movilidad en la provincia, con decenas de vehículos varados y la paralización del transporte público y de carga. En particular, los autobuses de las rutas Ocoa–Santo Domingo y Ocoa–Baní, operados por la Asociación de Dueños de Minibuses de Ocoa, suspendieron sus servicios debido a la imposibilidad de transitar por el tramo afectado.