Socavón deja parcialmente incomunicada a la provincia San José de Ocoa

Foto de archivo que muestra el socavón en la misma zona en el 2023. ( ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE DIARIO LIBRE / MATÍAS BONCOSKY )

La provincia San José de Ocoa permanece parcialmente incomunicada tras el colapso de la capa asfáltica en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, a la altura del kilómetro 4, donde un socavón provocó el cierre total del tránsito vehicular por razones de seguridad.

El deterioro de la vía, según reportes preliminares, habría sido ocasionado por la combinación de varios factores, entre ellos la falta de mantenimiento sostenido durante años y las intensas lluvias registradas en la región en los últimos meses, lo que debilitó la estructura del terreno hasta provocar el hundimiento de la carretera.

La situación ha generado un importante impacto en la movilidad de la provincia, dejando decenas de vehículos varados y afectando el transporte público y de carga.

Los autobuses de las rutas Ocoa–Santo Domingo y Ocoa–Baní, pertenecientes a la Asociación de Dueños de Minibuses de Ocoa (Dumiocoa), no están operando debido a la imposibilidad de transitar por el tramo afectado.

Cierre preventivo y medidas de emergencia

Como medida preventiva, las autoridades competentes ordenaron la interrupción total del tránsito vehicular, motorizado y de carga, ante el alto riesgo de nuevos deslizamientos en la zona. El área permanece bajo supervisión constante debido a la inestabilidad del terreno.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que, tras una intervención inicial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se habilitó de forma parcial la circulación únicamente para vehículos livianos. Sin embargo, el paso sigue siendo restringido y bajo estricta vigilancia.

Asimismo, se dispuso el uso obligatorio de rutas alternas para vehículos pesados, recomendando el desvío por Piedra Blanca para quienes se dirigen hacia San José de Ocoa desde Santo Domingo.

Provincia prácticamente incomunicada

El cierre del tramo ha dejado a la provincia en una situación de aislamiento parcial, ya que se trata de una de las principales vías de conexión con la carretera Sánchez.

La interrupción del tránsito ha generado preocupación entre residentes, transportistas y comerciantes, quienes dependen de este corredor vial para el abastecimiento y la movilidad diaria.

En la zona afectada, equipos pesados del MOPC permanecen realizando labores de evaluación, limpieza y contención, con el objetivo de restablecer el paso lo antes posible. No obstante, las autoridades han advertido que las condiciones del terreno continúan siendo inestables.

Llamado a la población

La Gobernación Provincial de San José de Ocoa reiteró el llamado a la ciudadanía a no transitar por el área afectada hasta nuevo aviso, especialmente en el tramo del kilómetro 4 después de la Vuelta de la Paloma, debido al riesgo de colapso adicional.

De igual forma, exhortó a evitar el paso de vehículos pesados y a utilizar las rutas alternas habilitadas mientras continúan los trabajos de emergencia.

Las autoridades aseguraron que mantienen la supervisión permanente de la zona y que se trabaja en coordinación con el MOPC para restablecer la circulación en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de los ciudadanos.

La situación se mantiene en desarrollo, mientras la población ocoeña permanece atenta a la evolución de los trabajos y a la reapertura definitiva de una vía clave para la conectividad de la provincia.

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