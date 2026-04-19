Fallece la madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos

La señora Estela Josefina Echavarría Disla. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este domingo la señora Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

La información fue ofrecida por la familia Santos-Echavarría, que comunicó que la dama, de 90 años, falleció en su residencia, rodeada del amor y cuidado de sus seres queridos.

Estaba casada con el señor Héctor Bienvenido Santos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-44244-pm-cea9d7a9.jpeg Estela Josefina Echavarría Disla el día que se casó con Héctor Bienvenido Santos. (FUENTE EXTERNA)

Sus hijos Joel Adrián y Carmen Ligia; Héctor José y Nerys; e Indhira y Mark expresaron profundo pesar por pérdida de doña Estela.

También sus nietos Paula, Joel Armando, Daniela, Matías y Felipe se unen al dolor que embarga a la familia en este difícil momento.

Información sobre honras fúnebres

Los detalles sobre las honras fúnebres, que se llevarán a cabo en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, serán dados a conocer de manera oportuna.