Fallece la madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos
Los detalles sobre las honras fúnebres, a realizarse en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, serán dados a conocer de manera oportuna
Falleció este domingo la señora Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
La información fue ofrecida por la familia Santos-Echavarría, que comunicó que la dama, de 90 años, falleció en su residencia, rodeada del amor y cuidado de sus seres queridos.
Estaba casada con el señor Héctor Bienvenido Santos.
Sus hijos Joel Adrián y Carmen Ligia; Héctor José y Nerys; e Indhira y Mark expresaron profundo pesar por pérdida de doña Estela.
También sus nietos Paula, Joel Armando, Daniela, Matías y Felipe se unen al dolor que embarga a la familia en este difícil momento.
Información sobre honras fúnebres
Los detalles sobre las honras fúnebres, que se llevarán a cabo en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, serán dados a conocer de manera oportuna.