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Madre del ministro Joel Santos
Madre del ministro Joel Santos

Fallece la madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos

Los detalles sobre las honras fúnebres, a realizarse en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, serán dados a conocer de manera oportuna

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    Fallece la madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos
    La señora Estela Josefina Echavarría Disla. (FUENTE EXTERNA)

    Falleció este domingo la señora Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

    La información fue ofrecida por la familia Santos-Echavarría, que comunicó que la dama, de 90 años, falleció en su residencia, rodeada del amor y cuidado de sus seres queridos.

    Estaba casada con el señor Héctor Bienvenido Santos.

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    Estela Josefina Echavarría Disla el día que se casó con Héctor Bienvenido Santos. (FUENTE EXTERNA)

    Sus hijos Joel Adrián y Carmen Ligia; Héctor José y Nerys; e Indhira y Mark expresaron profundo pesar por pérdida de doña Estela.

    También sus nietos Paula, Joel Armando, Daniela, Matías y Felipe se unen al dolor que embarga a la familia en este difícil momento.

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