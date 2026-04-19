Faride Raful afirma que crimen de conductor en Santiago "no quedará impune"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este domingo que no quedará impune el crimen contra el conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, quien fue atacado el pasado viernes por un grupo de motoristas tras una colisión de tránsito en la provincia Santiago.

La ministra se pronunció a través de su cuenta en X, donde afirmó: "El crimen contra David Carlos Abreu, provocado por una turba de antisociales que lo persiguieron hasta matarlo, no va a quedar impune".

Asimismo, indicó que los involucrados en el hecho fueron identificados y detenidos para ser sometidos a la justicia.

La Policía informó que apresó a ocho motoristas. Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional continúa profundizando las investigaciones para establecer el grado de responsabilidad individual de cada implicado en este hecho violento que ha consternado a la comunidad.

El crimen contra David Carlos Abreu, provocado por una turba de antisociales que lo persiguieron hasta matarlo, no va a quedar impune. Los involucrados en el hecho, fueron identificados y detenidos para ser procesados ante la Justicia. — Faride Raful (@FarideRaful) April 19, 2026

Sobre el incidente

El suceso quedó captado en un video que ha sido difundido en redes sociales y medios de comunicación.

El hecho se originó tras un incidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes, cuando el vehículo pesado (un camión recolector de basura) conducido por la víctima habría impactado una motocicleta, lo que generó un conflicto que escaló rápidamente a una persecución.

Las investigaciones establecen que Abreu Quesada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, provocándole una herida punzocortante en el muslo derecho, ocasionada presuntamente por uno de los ya detenidos.

En medio de la agresión, la víctima logró desplazarse hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad debieron intervenir.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Investigación policial internal

La Policía informó este domingo que dispuso la ampliación de las investigaciones internas con el propósito de determinar posibles responsabilidades disciplinarias en torno a la actuación agentes durante la secuencia de hechos que culminó con la muerte de Abreu Quesada.

Precisó que la actuación del personal policial, desde el inicio de la persecución hasta la intervención final, está siendo evaluada de manera integral conforme a los protocolos operativos y disciplinarios vigentes.

"Los organismos de control interno han intensificado las investigaciones para establecer si existió omisión, negligencia o cualquier otra conducta que comprometa la responsabilidad de algún miembro de la institución", dijo la Policía.