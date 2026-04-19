Fefita la Grande se indigna por muerte de chofer a manos de motoristas y clama justicia

La merenguera típica Fefita la Grande alzó este domingo su voz con firmeza para clamar por justicia ante la muerte del chofer de una compañía recolectora de basura de Santiago, quien fue ultimado por una turba de motoristas luego de un presunto accidente menor.

Se trata de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, quien fue atacado el viernes por un grupo de motoristas tras una colisión de tránsito en la provincia Santiago.

A través de un mensaje cargado de indignación en sus redes sociales, la artista expresó que, aunque no suele pronunciarse sobre este tipo de hechos, en esta ocasión no pudo quedarse en silencio ante la gravedad de lo ocurrido. Expresó su deseo de que los responsables "paguen por lo que hicieron... esto no tiene nombre", manifestó.

La cantante, cuyo nombre verdadero es Manuela Josefa Cabrera Taveras, cuestionó además la actitud de quienes presenciaron el hecho sin intervenir, incluyendo a la persona que grabó el incidente, criticando la falta de empatía y valores ante una situación tan trágica. "¿Dónde están los principios, los derechos humanos?", expresó.

"Esto no tiene madre, santísimo. Deseo que se haga justicia de una u otra manera, pero que paguen todos hasta el que lo grabó que pague. Ese es el primero, carajooo, cómo tú ves una gente muriéndose y no haced nada, señores pero dónde están los principios, los derechos humanos, por Dios santo", dice parte del mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con una composición fotográfica de la escena del crimen.

El pronunciamiento de Fefita ha generado reacciones en redes sociales, sumándose a las voces que exigen justicia por este caso que ha causado conmoción en Santiago y en todo el país.

Perseguido hasta el Palacio de Justicia

Tras el ataque que sufrió el conductor del camión recolector de desechos de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa SRL) en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago (donde acudió en busca de refugio), fue llevado a un centro de salud, donde murió.

La Policía Nacional apresó a ocho motoristas por el hecho, mientras la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la fiscalía que tipifique el caso como "asesinato".

También la uniformada está investigando la actuación de los agentes que estuvieron involucrados en el hecho.