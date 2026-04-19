Gobierno lleva asistencia a Montellano tras inundaciones en Puerto Plata

Enseres entregados por el DASAC en Montellano, conforme a la entidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano reforzó la asistencia a las familias afectadas por las inundaciones en el municipio de Villa Montellano, provincia Puerto Plata, donde se han desplegado operativos de ayuda social para atender a los hogares impactados.

Las acciones, coordinadas por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), incluyen la entrega de alimentos cocidos y crudos, así como enseres esenciales del hogar para facilitar la recuperación de las familias.

El director de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, informó -a través de una nota de prensa- que estas intervenciones forman parte de las medidas dispuestas por el presidente Luis Abinader, tras encabezar una mesa de trabajo en la zona afectada.

Enseres entregados

Según explicó, la asistencia ha permitido entregar artículos como neveras, estufas, colchones, lavadoras, juegos de sala, comedor y cilindros de gas, "contribuyendo a restablecer condiciones básicas en los hogares".

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una respuesta integral que supera los RD$116 millones en inversión, destinada a mitigar los efectos de las inundaciones y acelerar la recuperación de las comunidades.

Los beneficiarios han valorado la rapidez de la intervención, señalando que la ayuda representa un apoyo clave para retomar la normalidad en sus viviendas tras los daños ocasionados por las lluvias.