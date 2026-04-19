Joven de 18 años en estado crítico tras tiro en la cabeza en "intervención policial" en Navarrete

Una joven de 18 años permanece en estado crítico este domingo tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial ocurrida la noche del viernes en el municipio de Navarrete, Santiago, mientras que sus dos acompañantes fueron golpeados por agentes, según denuncias de sus familiares.

La joven fue identificada como Ailín María Rodríguez Enríquez, quien se encuentra ingresada en un centro de salud tras ser sometida a una cirugía de emergencia. Su condición es delicada, de acuerdo con sus parientes.

Joven permanece en estado de gravedad

Según el testimonio de su padre, Norman Guarionex Rodríguez, la joven se trasladaba en una yipeta junto a dos amigos alrededor de las 11:00 de la noche, cuando fueron interceptados por una patrulla policial.

De acuerdo con su relato, los agentes habrían abierto fuego contra el vehículo tras un incidente en la vía. "Un proyectil se le introdujo en la cabeza. Mi hija está interna, grave. No sabemos qué va a pasar", expresó.

El padre indicó que la joven, estudiante de bachillerato, tenía prevista su graduación en el mes de junio y también se formaba en modelaje y baile.

Denuncian golpiza a acompañantes

El denunciante aseguró que los dos jóvenes que acompañaban a su hija fueron agredidos físicamente por los agentes tras ser detenidos.

"Lo esposaron, lo tiraron al piso y le pisaron la cabeza. Le dieron muchos golpes", afirmó, al describir la presunta actuación policial.

Agregó que, incluso, después de neutralizarlos, se escucharon varios disparos adicionales. "Después que lo tenían en el suelo, se oyeron más disparos", sostuvo.

Familia cuestiona actuación policial

Los familiares cuestionaron el accionar de los agentes y rechazaron la versión de que el conductor intentara agredir a los policías con el vehículo.

También señalaron que el automóvil presenta impactos de bala y que, según versiones, el hecho pudo originarse tras un desperfecto en una de las gomas del vehículo.

"¿Cuál es la necesidad de disparar y golpear primero, y después preguntar?", expresó el padre, quien pidió que el caso no quede impune.

Asimismo, exigió que las autoridades asuman los costos médicos y las posibles secuelas del hecho. "Quiero que se hagan responsables de todo. Mi hija no es una delincuente", manifestó.

Policía investiga actuación de agentes

Ante lo ocurrido, la Policía Nacional informó que el caso fue remitido a la Inspectoría General y a la Dirección de Asuntos Internos para investigar la actuación de los agentes involucrados.

La institución indicó que el proceso busca establecer las circunstancias del hecho, determinar posibles responsabilidades y aplicar las medidas correspondientes conforme a la ley.

El caso ha generado preocupación en la comunidad, mientras familiares y allegados mantienen el llamado a justicia por la joven herida y denuncian el uso excesivo de la fuerza durante la intervención.